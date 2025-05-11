Beşiktaş - Adana Demirspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Eksi 2 puan ile ligin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, Samsunspor'un BAY geçtiği haftada 3. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Kara Kartal, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Rafa, Rashica, Immobile

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Nabil, Yusuf.

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BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son iki maçtan 6 puan çıkarmayı başardı. Lige veda eden Atakaş Hatayspor'u 5-1 ile geçen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Küme düşmesi kesinleşen bir diğer rakibi Adana Demirspor karşısında da 3 puan almanın hesaplarını yapan Beşiktaş, Samsunspor'u geçerek 3. sıraya yerleşmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 42. RANDEVU

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşılaşırken, Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de yapılan 41 karşılaşmanın 18'ini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 10 maçtan galip ayrılırken, 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 63 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 39 gol kaydetti.

SİYAH-BEYAZLILARDA 4 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Ersin Destanoğlu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, Adana Demirspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 36. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

İLK MAÇI ADANA DEMİRSPOR KAZANDI

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 16. haftada oynanan müsabakada Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti. Ligdeki iki galibiyetinden birini siyah-beyazlı takıma karşı alan Adana temsilcisi, diğer galibiyetini de Atakaş Hatayspor'a karşı elde etmişti. Süper Lig'de 19. ve son basamakta bulunan Adana Demirspor'un, geçtiğimiz haftalarda ligden düşmesi kesinleşmişti.

ADANA DEMİRSPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta sahadan galip ayrılamadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Geçen sezon oynanan ilk maçta deplasmanda 4-2 mağlup olan "Kara kartal", ligin ikinci yarısında ise İstanbul'da rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sezon ise ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabakada Adana Demirspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Adana Demirspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.