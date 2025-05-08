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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Gedson 30 milyon Euro’nun altına satılmayacak

Gedson 30 milyon Euro’nun altına satılmayacak

Gedson Fernandes, sezon sonunda transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si halen Benfica'nın elinde bulunuyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu duruma rağmen kontrolü elinde tutuyor. Yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Portekizli oyuncu için Bundesliga'dan da teklifler bekleniyor. Siyah-beyazlılar ise bu ilgi karşısında net bir alt sınır belirledi: 30 milyon euro. Bu rakamın altında hiçbir teklif değerlendirilmeyecek. Transfer sürecinde sadece bonservis bedeli değil, Gedson Fernandes'in alacağı maaş da kritik rol oynayacak. Beşiktaş'ta yıllık 2,5 milyon Euro kazanan başarılı orta saha, bu rakamın altındaki maaş tekliflerini geri çevirmeye kararlı. Portekizli oyuncunun Beşiktaş ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetim, devre arasında Spartak Moskova'dan gelen 25 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Gedson 30 milyon Euro’nun altına satılmayacak

Gedson Fernandes, sezon sonunda transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si halen Benfica'nın elinde bulunuyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu duruma rağmen kontrolü elinde tutuyor. Yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Portekizli oyuncu için Bundesliga'dan da teklifler bekleniyor. Siyah-beyazlılar ise bu ilgi karşısında net bir alt sınır belirledi: 30 milyon euro. Bu rakamın altında hiçbir teklif değerlendirilmeyecek. Transfer sürecinde sadece bonservis bedeli değil, Gedson Fernandes'in alacağı maaş da kritik rol oynayacak. Beşiktaş'ta yıllık 2,5 milyon Euro kazanan başarılı orta saha, bu rakamın altındaki maaş tekliflerini geri çevirmeye kararlı. Portekizli oyuncunun Beşiktaş ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetim, devre arasında Spartak Moskova'dan gelen 25 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti.

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