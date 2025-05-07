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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Patrik Schick'ten vazgeçmiyor! Transferde tüm şartlar zorlanacak

Beşiktaş Patrik Schick'ten vazgeçmiyor! Transferde tüm şartlar zorlanacak

Beşiktaş Başkan Serdal Adalı transferde en büyük bütçeyi Bayer Leverkusen’in Çekyalı golcüsü Patrik Schick için ayıracak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş Patrik Schick'ten vazgeçmiyor! Transferde tüm şartlar zorlanacak

Bu sezon derbilerde gösterdiği başarılı performansla gelecek adına umut veren Beşiktaş, yapacağı nokta atışı takviyelerle gelecek yıllarda şampiyonluk potasına girmek istiyor. Son yıllarda İcardi ve Osimhen'in ligde yarattığı farkı gören Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, forvet transferinde büyük oynama kararı aldı. Ciro İmmobile ile yollarını ayırıp takıma iki isim kazandırmak isteyen siyah-beyazlılar, forvet transferinde tüm şartlarını zorlayıp kesenin ağzını sonuna kadar açacak.

SOLSKJAER ÇOK İSTİYOR

G.Saray ve F.Bahçe'yi İmmobile olmadan deviren siyah-beyazlıların çilek transferi olarak Bayer Leverkusen'in yıldızı Patrik Schick gösteriliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de çok istediği 29 yaşındaki Çekyalı oyuncu için seçim sonrasında gaza basacak olan yönetim, ilk olarak kiralama yoluna gidecek. 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Schick'i zorunlu satın alma opsiyonu ile almak isteyen siyah-beyazlılar, böylece yeni sezonda başka isimlerin transferine de para ayırabilecek.

19

Bu sezon Leverkusen forması ile Bundesliga'da 29 maça çıkan Patrik Schick, 19 gole imzasını attı.

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