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Haberler Beşiktaş Serdal Adalı'dan Mert’e tebrik

Serdal Adalı'dan Mert’e tebrik

Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ederken Mert Günok bir ilki başardı. Derbide 8 kurtarış yapan Mert Günok bu sezon Süper Lig'de en çok kurtarış yaptığı maçı Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Başkan Adalı, Mert Günok ile görüşerek özel olarak tebrik etti. Başarılı kaleci, Adalı'ya "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini, inşallah daha güzel günler birlikte geçiririz" dediği ifade edildi. Sosyal medyadan Mert'e övgüler yağdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Serdal Adalı'dan Mert’e tebrik
Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ederken Mert Günok bir ilki başardı. Derbide 8 kurtarış yapan Mert Günok bu sezon Süper Lig'de en çok kurtarış yaptığı maçı Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Başkan Adalı, Mert Günok ile görüşerek özel olarak tebrik etti. Başarılı kaleci, Adalı'ya "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini, inşallah daha güzel günler birlikte geçiririz" dediği ifade edildi. Sosyal medyadan Mert'e övgüler yağdı.
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