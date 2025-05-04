Avrupa aşkına

Beşiktaş, bugün deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisini kayıpsız geçerek Süper Lig'i 3. bitirmenin hesaplarını yapıyor. Rakibinin şampiyonluk mücadelesi vermesiyle ilgilenmeyen Kara Kartal, Galatasaray'ı yendikleri gibi F.Bahçe engelini de galibiyetle geçip bu sezonki derbi başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Beşiktaş, Süper Lig'deki 31 maçta hanesine yazdırdığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi.

HEDEF 2'DE 2

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavına çıkacak. Siyah-beyazlıların başına 19 Ocak 2025'te geçen Norveçli teknik adam, Türkiye'de çıktığı ilk derbi maçında Galatasaray karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı. 52 yaşındaki teknik direktör, deplasmanda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ, LİGDE SON 5 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Kara Kartal, Süper Lig'de son 5 karşılaşmada 1 kez mağlup oldu. Bu süreçte konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 ve Hatayspor'u 5-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa ve Göztepe'ye deplasmanda 1-1'lik skorlarla berabere kaldı. "Kara kartal", Başakşehir'e ise sahasında 2-0 yenildi.

KADIKÖY'DE PUAN ZOR DEĞİL

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 derbinin 3'ünde puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonundan itibaren Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 mağlubiyet yaşadı. Kartal, söz konusu süreçte Ülker Stadyumu'nda rakip fileleri 12 kez sarsarken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

DERBİ KARNESİNE GÜVENİYOR

Bu sezon inişli-çıkışlı performans gösteren Beşiktaş, derbilerde ise başarılı sonuçlar aldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda 3 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı. Kartal, sezon başında TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerken, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta rakibine boyun eğdi. Evinde Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı karşılaşmalarda ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Dış sahada son olarak Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 15 maçın 11'inde puan kaybı yaşadı.

GÖZ KORKUTUYOR

Son 10 yılda Beşiktaş, derbi maçlarda gösterdiği istikrarlı performansla öne çıktı. Kara Kartal, oynadığı 59 derbi karşılaşmasında 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak toplamda 86 puan topladı. Bu süreçteki performansı, Beşiktaş'ın büyük maçlardaki gücünü ve rekabetçi yapısını gözler önüne serdi. Bu sezon oldukça kötü bir oyun sergileyen Kara Kartal'ın bu istatistiği rakiplerinin de gözünü korkutuyor.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Siyah-beyazlıların savunma tandemindeki eksikler, Fenerbahçe ile oynanacak derbi müsabakası öncesinde teknik heyeti düşündürüyor. Kartal'da sakatlığı bulunan Elan Ricardo, Ernest Muçi, Zaynutdinov ve Necip Uysal forma giyemeyecek. Uduokhai, Emirhan ve Pauilsta'ının durumu maç saatinde belli olacak.

11. KEZ RAKİP OLACAK

Mert Günok'un kariyerindeki 12. derbi karşılaşması olacak. Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği F.Bahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 9 derbide kaleyi korudu. Kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra, RAMS Başakşehir ve Bursaspor kulüplerinde ter döken tecrübeli kaleci, sarı lacivertli takıma karşı 10 kez kaleyi korudu.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

MASUAKU DÖNÜYOR

Sarı kart cezasını tamamlayan sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Fenerbahçe derbisinde 11'deki yerini alacak.