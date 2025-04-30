TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezonun kadro yapılanmasına odaklanan Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde beklediği karşılığı bulamadı. Siyah-beyazlı yönetim, Portekizli orta sahanın bonservisinin kalan yüzde 50'lik kısmını satın almak amacıyla Benfica ile temas kurdu. Ancak yapılan görüşmelerden olumsuz sonuç çıktı. İşte sürecin perde arkası… (BJK spor haberleri)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak Portekiz temsilcisi, yapılan teklifi geri çevirdi.
BENFICA'NIN STRATEJİSİ FARKLI
Milliyet'te yer alan habere göre, Benfica cephesinin ret kararının arkasında ekonomik beklentiler yatıyor.
Portekiz kulübünün, Gedson Fernandes için Rusya ve Suudi Arabistan kulüplerinden daha yüksek bedelli tekliflerin gelmesini umduğu belirtiliyor.
Bu durum Beşiktaş'ı transfer stratejisinde yeni bir yol haritası belirlemeye zorluyor.
GEDSON SAHADA PARLIYOR
Siyah-beyazlı forma altında bu sezon etkili bir performans sergileyen Gedson Fernandes, 45 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
26 yaşındaki futbolcu, hem orta sahadaki dinamizmi hem de hücumdaki üretkenliğiyle takımın önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor.
Beşiktaş'ın oyuncuyu kadroda tutma isteği sürse de, Benfica'nın farklı pazarlara yönelmesi siyah-beyazlı yönetimin işini zorlaştırıyor.
DİĞER