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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezonun kadro yapılanmasına odaklanan Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde beklediği karşılığı bulamadı. Siyah-beyazlı yönetim, Portekizli orta sahanın bonservisinin kalan yüzde 50'lik kısmını satın almak amacıyla Benfica ile temas kurdu. Ancak yapılan görüşmelerden olumsuz sonuç çıktı. İşte sürecin perde arkası… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 10:21
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı

Yeni sezon öncesi kadro planlamasına hız veren Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes konusunda istediği sonucu alamadı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı

Siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisinin kalan yüzde 50'sini almak üzere Benfica ile yürüttüğü görüşmelerde hayal kırıklığı yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı

Gedson'un 2027 yılına kadar süren sözleşmesi devam ederken Beşiktaş yönetimi oyuncunun tamamına sahip olmak adına harekete geçmişti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı

Ancak Portekiz temsilcisi, yapılan teklifi geri çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı

BENFICA'NIN STRATEJİSİ FARKLI

Milliyet'te yer alan habere göre, Benfica cephesinin ret kararının arkasında ekonomik beklentiler yatıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı

Portekiz kulübünün, Gedson Fernandes için Rusya ve Suudi Arabistan kulüplerinden daha yüksek bedelli tekliflerin gelmesini umduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı

Bu durum Beşiktaş'ı transfer stratejisinde yeni bir yol haritası belirlemeye zorluyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı

GEDSON SAHADA PARLIYOR

Siyah-beyazlı forma altında bu sezon etkili bir performans sergileyen Gedson Fernandes, 45 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı

26 yaşındaki futbolcu, hem orta sahadaki dinamizmi hem de hücumdaki üretkenliğiyle takımın önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor.

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