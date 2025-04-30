TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Gedson Fernandes çıkmazı! Benfica’dan ret cevabı

Bu durum Beşiktaş'ı transfer stratejisinde yeni bir yol haritası belirlemeye zorluyor.

GEDSON SAHADA PARLIYOR Siyah-beyazlı forma altında bu sezon etkili bir performans sergileyen Gedson Fernandes, 45 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.