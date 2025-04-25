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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle | Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı canlı

Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle | Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, üçüncülük için sahaya çıkacak. Seyircisinin önünde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de üçüncü sıraya yerleşerek Avrupa'yı garantilemek istiyor. Atakaş Hatayspor ise bu maçta puan alamazsa 1. Lig'e düşebilir. İki takım için de kritik öneme sahip karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 19:03 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 19:10
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Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle | Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı canlı

Beşiktaş - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında TÜPRAŞ Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Avrupa ve kupaya erken veda eden siyah-beyazlıların en büyük hedefi ligi 3. sırada bitirerek Avrupa'yı garantilemek. Kritik Fenerbahçe derbisinden önce moral bulmak isteyen Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Düşme hattındaki Hatayspor' ise puan alamazsa 1. Lig'e düşmesi kesinleşebilir. Adnan Kayatepe'nin yönetimindeki maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Hatayspor maçı 25 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Görkem, Abdülkadir, Boutobba, Joelson, Strandberg

DERBİ ÖNCESİ MORAL MAÇI

Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 49 puanla 5. basamakta bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftalarda zora sokan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

3 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Kara kartal", ligde ve kupada evinde oynadığı son 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

KARTAL'DA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yanı sıra Bakhtiyor Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

10. RANDEVU

Beşiktaş ile Hatayspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 9 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı. Takımlar 4 kez beraberliği bozamazken, iki karşılaşmada ise Hatayspor sahadan galip ayrıldı. "Kara kartal"ın 19 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle karşılık verdi.

HATAYSPOR KÜME DÜŞEBİLİR

Beşiktaş ile karşılaşacak Hatayspor, müsabakadan puan çıkaramazsa lige veda edebilir. Son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek. Süper Lig'de 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor'un karşılaşmadan puan çıkaramaması durumunda sezonun bitişine 5 hafta kala ligi son 4 takım arasında tamamlaması netlik kazanacak. Hatayspor'un yenilmesi, Alanyaspor'un 1 puan alması durumunda Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.

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