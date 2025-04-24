CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kalmak isterdim

Kalmak isterdim

Jackson Muleka, siyah-beyazlı takımdan ayrılmak zorunda kaldığını anımsatıp, “Beşiktaş’ta kalmayı isterdim ama Beşiktaş’ın o dönemki yöneticileri buna izin vermedi” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kalmak isterdim

Beşıktaş'ın sezon başında Suudi ekibi Al-Kholood'a kiraladığı Jackson Muleka, Afrik- Foot'a verdiği özel röportajda önemli açıklamalar yaptı. Muleka, "Beşiktaş'ta yeteri kadar süre alamıyordum. Beşiktaş'ta kazandığımdan daha fazla kazanacağım bir projeydi bu. Yine de kabul etmek zordu çünkü bulunduğum noktada olmak istemiyordum. Ama şartlar göz önüne alındığında elimdeki en iyi seçenek buydu ve ben de kabul ettim" dedi. Yıldız futbolcu, ayrılmak zorunda kaldığını aktarıp "Beşiktaş'ta kalmayı isterdim ama Beşiktaş'ın o dönemki yöneticileri buna izin vermediler" ifadelerini kullandı.

2 YIL DAHA VAR

Jackson Muleka, Beşiktaş ile sözleşmesinin 2027'de biteceğini kaydederek, "2 yıl daha sözleşmem var. Yönetim değiştiği için kulüp içinde de çok şey değişti. Benim durumumda değişiklik olacak mı, sezon bitiminde göreceğiz" yorumunu yaptı.

EN İYİ TARAFTAR

Beşıktaş taraftarlarının gücüne değinen Jackson Muleka, "Baskı hep var, Kulüp son senelerde zorlu sezonlar geçirdi ama yine de taraftarlar takımın arkasında. Bence Türkiye'nin en iyi taraftarı Beşiktaş'ta. Gerçekten farkı hissediyorsunuz" bilgisini paylaştı.

F.Bahçe'den Chiesa bombası!
G.Saray'dan Steijn hamlesi!
DİĞER
‘Kuruluş Osman’ın ünlü koreografi eğitmeni konuştu: "Gerçek savaşçı gibi yetişiyorlar"
CANLI | İstanbul'da deprem fırtınası! Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi! Okul bahçeleri vatandaşlara açıldı
F.Bahçe'ye Polonyalı 10 numara!
G.Saray'dan flaş Mertens kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'dan Getafe ağlarına füze! Arda'dan Getafe ağlarına füze! 01:27
G.Saray'dan flaş Mertens kararı! G.Saray'dan flaş Mertens kararı! 01:27
G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... 01:27
Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... 01:27
Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı 01:27
Diego Carlos'un ailesinin deprem paniği! Diego Carlos'un ailesinin deprem paniği! 01:27
Daha Eski
F.Bahçeli yıldız İngiltere yolcusu! F.Bahçeli yıldız İngiltere yolcusu! 01:27
"G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor" "G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor" 01:27
Chelsea'den F.Bahçe'ye bomba transfer! Chelsea'den F.Bahçe'ye bomba transfer! 01:27
Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği 01:27
Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor! 01:27
Türk futbol tarihinde bir ilk! Halil Umut Meler... Türk futbol tarihinde bir ilk! Halil Umut Meler... 01:27