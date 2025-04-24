Kalmak isterdim

Beşıktaş'ın sezon başında Suudi ekibi Al-Kholood'a kiraladığı Jackson Muleka, Afrik- Foot'a verdiği özel röportajda önemli açıklamalar yaptı. Muleka, "Beşiktaş'ta yeteri kadar süre alamıyordum. Beşiktaş'ta kazandığımdan daha fazla kazanacağım bir projeydi bu. Yine de kabul etmek zordu çünkü bulunduğum noktada olmak istemiyordum. Ama şartlar göz önüne alındığında elimdeki en iyi seçenek buydu ve ben de kabul ettim" dedi. Yıldız futbolcu, ayrılmak zorunda kaldığını aktarıp "Beşiktaş'ta kalmayı isterdim ama Beşiktaş'ın o dönemki yöneticileri buna izin vermediler" ifadelerini kullandı.

2 YIL DAHA VAR

Jackson Muleka, Beşiktaş ile sözleşmesinin 2027'de biteceğini kaydederek, "2 yıl daha sözleşmem var. Yönetim değiştiği için kulüp içinde de çok şey değişti. Benim durumumda değişiklik olacak mı, sezon bitiminde göreceğiz" yorumunu yaptı.

EN İYİ TARAFTAR

Beşıktaş taraftarlarının gücüne değinen Jackson Muleka, "Baskı hep var, Kulüp son senelerde zorlu sezonlar geçirdi ama yine de taraftarlar takımın arkasında. Bence Türkiye'nin en iyi taraftarı Beşiktaş'ta. Gerçekten farkı hissediyorsunuz" bilgisini paylaştı.