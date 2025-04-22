CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Niclas Füllkrug adım adım Beşiktaş'a! EURO 2024'e damga vurmuştu

TRANSFER HABERİ | Niclas Füllkrug adım adım Beşiktaş'a! EURO 2024'e damga vurmuştu

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme Niclas Füllkrug geldi. EURO 2024'e damga vuran golcü West Ham’dan ayrılmak isterken siyah beyazlıların yetenekli oyuncu için teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Niclas Füllkrug adım adım Beşiktaş'a! EURO 2024'e damga vurmuştu

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Niclas Füllkrug ile ilgileniyor. Scout şefi Eduard Graf'ın raporu ve Solskjaer'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, EURO 2024'e damga vuran golcü futbolcu Füllkrug'un peşinde. Kariyerine Werder Bremen altyapısında başlayan 32 yaşındaki futbolcu sırasıyla Nümberg, Werder Bremen, Hannover ve Borussia Dortmund formaları giydi.

İNGİLTERE'DE MUTSUZ

İngiliz ekibinde mutlu olmadığı belirtilen Alman futbolcunun piyasa değeri 12 milyon Euro. Siyah-beyazlı kurmaylar yıldız santrfor ile sözleşme yapmanın ve Beşiktaş forması giydirmenin yollarını arıyor. Niclas Füllkrug, geride bıraktığımız sezonda 15 maçta 3 gol ve 2 asist yapmayı başardı. Kariyerinde 372 maça çıkan 1.89 boyundaki santrfor 125 gol ve 50 asist yaptı. Oyuncunun Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

ALMAN HAVA YOLLARI

27 milyon euroya transfer edilen Füllkrug, İngiliz ekibinde yeteri kadar şans bulamadı. Bu sezon 3 gol atan Alman yıldız, güçlü fiziği hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle tanınıyor. Hem duran toplarda hem de kafa vuruşlarıyla çok etkili oluyor.

G.Saray'a Xhaka müjdesi!
F.Bahçe'de tam 12 ayrılık birden!
DİĞER
Konyaspor - Galatasaray kupa maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı!
Başkan Erdoğan rozetleri taktı: AK Parti MKYK'da sürpriz! Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı
G.Saray yıldız ismin sözleşmesini uzattı!
Toplantıda Mou isyanı: Saçmalıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yıldız ismin sözleşmesini uzattı! G.Saray yıldız ismin sözleşmesini uzattı! 01:03
Icardi İtalya yolcusu! Icardi İtalya yolcusu! 01:03
G.Saray'dan 10 numara transfer! G.Saray'dan 10 numara transfer! 01:03
Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Zaniolo'da beklenmedik gelişme! 01:03
Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! 01:03
"Terim, Al-Shabab'ın kaderini değiştirdi!" "Terim, Al-Shabab'ın kaderini değiştirdi!" 01:03
Daha Eski
G.Saray'ın Konya kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Konya kafilesi açıklandı! 01:03
G.Saray'da sakatlık şoku! 3 isim Konya'da yok G.Saray'da sakatlık şoku! 3 isim Konya'da yok 01:03
Rangers'tan Mourinho sürprizi! Rangers'tan Mourinho sürprizi! 01:03
UEFA İstanbul Temsilciliği açılıyor! UEFA İstanbul Temsilciliği açılıyor! 01:03
F.Bahçe'de yönetim bir araya geldi! F.Bahçe'de yönetim bir araya geldi! 01:03
Mauro Icardi İstanbul yolunda! Mauro Icardi İstanbul yolunda! 01:03