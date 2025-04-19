Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmak zorundayız

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk olacakları maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"İlaç değil, ameliyat gerekiyor" demişti. Bu maça nasıl hazırlandı Beşiktaş, nelere dikkat etti?

Ole Gunnar Solskjaer: "Göztepe, uzun boylu bir takım. Bu yüzden uzun toplarla oynuyorlar. Yüksek toplarda iyiler. İyi bir savaş olacak sahada. Tüm topları almak zorundayız. İyi bir savaş vermek zorundayız. Oyunu, maçı kontrol etmek istiyoruz. İşleri rakip için zorlaştırmak istiyoruz. Çok koşmamız lazım. Bugün topa sahip olmamız gerekiyor."

"G.SARAY GALİBİYETİNDEN SONRA..."

"Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Galatasaray galibiyetinden sonra galibiyet alamadık. Bugün büyük bir fırsat. Bugün neler yapabileceğimizi gösterebileceğimiz bir gün. Oyuncularım, karakterlerini gösterecekler. Romulo bize iki maçta 5 gol attı. Onu iyi savunmak zorundayız. Göztepe'yi iyi savunmak zorundayız. Topa sahip olup Göztepe'yi çok koşturmamız gerekiyor. Topa sahip olup savunma yapmalıyız bugün."