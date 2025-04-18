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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son 2 haftada galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, İzmir deplasmanında çıkış arıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 3-1 kaybettiği Göztepe'ye karşı bu kez üstün gelmeyi hedefleyen Kara Kartal, 48 puanla 5. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarında mücadele etmeyi amaçlayan Beşiktaş'ta sakat oyuncular yerine hangi futbolcuların ilk 11'de oynayacağı merak ediliyor. Stanimir Stoilov yönetiminde son 10 lig maçını da kazanamayan Göztepe ise taraftarı önünde kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 21:57 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 22:02
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Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından çıkış arayan Kara Kartal, İzmir deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, bu sezon oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşma öncesi sakat oyuncuları olan siyah-beyazlıların hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği merak ediliyor. Son 10 lig maçını kazanamayan, Göztepe ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 3-1 elediği rakibini bu defa Süper Lig'de mağlup etmeyi hedefliyor. Peki, Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Heliton, Taha, Bokele, Doğan, Dennis, Nielsen, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇTA 1 DEFA KAZANDI

Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 5 müsabakadan 1 kez galip ayrılabildi. Gaziantep FK, Konyaspor ve Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Beşiktaş, bu süreçteki tek galibiyetini ise Galatasaray'a karşı elde etti.

GÖZTEPE İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 58. RANDEVU

Beşiktaş, İzmir temsilcisi ile ligde daha önce 57 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar 30, sarı-kırmızılılar ise 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 16 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, 94 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde de 55 gole engel olamadı.

SİYAH-BEYAZLILAR DEPLASMANDA GOL YEMİYOR

Beşiktaş, 31 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de 15 dış saha maçında kalesinde 12 gol görerek bu alanda en iyi istatistiğe sahip takım olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar 4 dış saha mücadelesinde de kalesini gole kapattı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER ÇÖZÜM ARIYOR

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer idaresinde çıktığı 10 Süper Lig müsabakasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Norveçli teknik adam, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı mağlup ederken Gaziantep FK, Konyaspor ve Başakşehir'e yenildi. 52 yaşındaki teknik direktör, Antalyaspor ve Kasımpaşa mücadelelerinde ise sahadan 1 puanla ayrıldı.

GÖZTEPE'DEN BEŞİKTAŞ'A ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, Göztepe ile bu sezon oynadığı 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 2 maçta da rakibine mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında evinde oynadığı mücadeleyi 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2'lik skorla kaybeden siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde karşılaştığı sarı-kırmızılılara 3-1 yenildi.

Beşiktaş, İzmir temsilcisine karşı son galibiyetini 2021-2022 sezonunda deplasmanda oynadıkları maçta 2-0'lık skorla elde etmişti.

SEMİH VE TAYYİP KADRODA

Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası bulunan Semih Kılıçsoy ile Kasımpaşa mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Tayyip Talha Sanuç, Göztepe karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

KARA KARTAL'DA 5 OYUNCU SAKAT

Beşiktaş'ta sağ ayak bileğinde bağ yırtığı oluşan Felix Uduokhai, uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Emirhan Topçu, uyluk gerilmesi problemi yaşayan Elan Ricardo ile Ernest Muçi'nin yanı sıra Bahtiyar Zaynutdinov'un, Göztepe'ye karşı forma giymesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ile Ciro Immobile, sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Göztepe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta İstanbul'da oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde görev alamayacak.

GÖZTEPE'DE 4 EKSİK

Trendyol Süper Lig'de son 10 haftada galibiyet alamayan Göztepe'de 4 oyuncunun tedavisi devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Novatus Miroshi ile Juan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Göztepe-Beşiktaş maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

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