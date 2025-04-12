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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer isyanı! Aboubakar ve Immobile'nin paraları...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer isyanı! Aboubakar ve Immobile'nin paraları...

Son dakika BJK haberleri... Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün olağan divan kurulu toplantısında forvet bölgesi için ödenen ve ödenecek olan rakamlar için isyan etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 13:05
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer isyanı! Aboubakar ve Immobile'nin paraları...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün olağan divan kurulu toplantısında kritik açıklamalarda bulunurken santrfor bölgesi için Vincent Aboubakar ile Ciro Immobile'ye ödenen ve ödenecek olan rakamları açıklarken isyan etti. İşte Adalı'nın o sözleri:

"BİZE MALİYETİ 10.5 MİLYON EURO"

Immobile'nin yıllık net maaşı 6 milyon Euro. Yüzde 40 vergisi var 2.5 milyon Euro, etti 8.5 milyon Euro. 2 milyon Euro da imza parası var, etti 10.5 milyon Euro.

"TEK BİR BÖLGE İÇİN 17 MİLYON EURO"

Bir taraftan da 4.6 milyon Euro Aboubakar'ın maaşını ödeyip Hatay'a yolluyoruz, yerine 10 milyon Euro'ya alabilmek için... Tek santrfor bölgesi için bütçeye yıllık 17 milyon Euro yük binmiş.

"UEFA CEZASI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

UEFA Finansal Kontrol Birimi'nden geçen gün yazı geldi. Aralık 2023 - Kasım 2024 arasında kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalması nedeniyle 1.5 milyon Euro'ya kadar olan cezayla karşı karşıyayız.

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