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Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray maçının ardından Yunus Akgün ve Gabriel Paulista'dan karşılıklı açıklamalar!

Beşiktaş-Galatasaray maçının ardından Yunus Akgün ve Gabriel Paulista'dan karşılıklı açıklamalar!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Yunus Akgün ve Gabriel Paulista'nın maç sonu açıklamaları dikkat çekti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 23:21
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Beşiktaş-Galatasaray maçının ardından Yunus Akgün ve Gabriel Paulista'dan karşılıklı açıklamalar!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Yunus Akgün ve Gabriel Paulista'nın maç sonu açıklamaları dikkat çekti. İşte o sözler...

"SEVİNMELERİ NORMAL"

Yunus Akgün maç sonu açıklamasında, "Taraftarlarımızdan özür dilerim ama morallerini bozmasınlar. Allah'ın izniyle Mayıslar bizimdir. Beşiktaş'ı tebrik ederim, Türkiye'nin en büyük kulübünü yendiler. Yanlış hatırlamıyorsam 25 puana indi fark. En büyük kulübü yendikleri için bu kadar sevinmeleri normal." sözleri ile gündem oldu.

PAULISTA'DAN CEVAP GECİKMEDİ!

Beşiktaşlı savunmacı Paulista'dan Yunus Akgün'ün bu sözlerine yanıt gecikmedi.

Maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonuna konuşan Gabriel Paulista "Türkiye'nin en büyük kulübü ve namağlup tek şampiyonu Beşiktaş'tır" dedi.

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