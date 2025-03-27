Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Beşiktaş, Galatsaray'ı konuk edecek. Bu mücadeleye hakem olarak Yasin Kol'un atanması büyük gündem olmuştu. Konuyla ilgili olarak o flaş gerçek, gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı orta hakem talebi TFF'de karşılık bulmadı. MHK dev maça Yasin Kol'u atadı.
FIFA kokartlı hakemin Uluslar Ligi'ndeki İrlanda-Bulgaristan maçında sakatlanmasının ardından TFF'nin tüm planları suya düştü.
Bunun üzerine TFF, Halil Umut Meler'in yerine Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Yasin Kol'u görevlendirdi.
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