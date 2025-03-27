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Haberler Beşiktaş Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni...

Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Beşiktaş, Galatsaray'ı konuk edecek. Bu mücadeleye hakem olarak Yasin Kol'un atanması büyük gündem olmuştu. Konuyla ilgili olarak o flaş gerçek, gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 17:49
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Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni...

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı orta hakem talebi TFF'de karşılık bulmadı. MHK dev maça Yasin Kol'u atadı.

Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni...

TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş kanadı isyan bayrağını çekti. Öte yandan TFF'nin Yasin Kol kararının ardındaki gerçekler ortaya çıktı.

Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni...

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray derbisi için belirlediği isim Halil Umut Meler'di.


Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni...

FIFA kokartlı hakemin Uluslar Ligi'ndeki İrlanda-Bulgaristan maçında sakatlanmasının ardından TFF'nin tüm planları suya düştü.

Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni...

Bunun üzerine TFF, Halil Umut Meler'in yerine Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Yasin Kol'u görevlendirdi.

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