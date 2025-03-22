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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan 2 gurbetçiye kanca! Satın alma opsiyonlu...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan 2 gurbetçiye kanca! Satın alma opsiyonlu...

Beşiktaş, Borussia Dortmund’dan Salih Özcan ile Eintracht Frankfurt’ta top koşturan Can Uzun’u yakın takibe aldı. Her iki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık teklif yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan 2 gurbetçiye kanca! Satın alma opsiyonlu...

SALİH ÖZCAN VE CAN UZUN

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan maliyeti yüksek ve takıma katkı sağlayamayan yabancı oyuncular ile yollarını ayırmaya çalışırken, diğer yandan da kadroyu Türk oyuncular ile takviye etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda B. Dortmund'un ön liberosu Salih Özcan ve E. Frankfurt'un kanat oyuncusu Can Uzun'u gündemine aldı. Siyah-beyazlılar iki oyuncunun da yeterince şans bulamaması nedeniyle takımlarına kiralık artı satın alma opsiyonlu teklif yapmayı planlıyor.

KULÜPLER TEKLİFLERE AÇIK

Milli futbolcu Salih Özcan'ın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Dortmund'un, 27 yaşındaki oyuncu için, iyi bir teklif gelmesi halinde transferine onay vermesi bekleniyor. Milli forma altında 22 kez mücadele eden tecrübeli oyuncu bu sezon sarı-siyahlılarda 16 maça çıktı gol ya da asist katkısı üretemedi. Diğer yandan, 2 kez milli olan Can Uzun'un ise bu sezon 17 maçta 4 gol, 1 asist katkısı yaptı. Gurbetçi oyuncunun kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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