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Haberler Beşiktaş Kesinlikle yabancı

Kesinlikle yabancı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Derbiye kesinlikle yabancı hakem istiyoruz. Galatasaray ile oynayacağımız derbi, ligin en önemli maçı. Yabancı için TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu ile görüşeceğim

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 06:50
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Kesinlikle yabancı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Kartalları Derneği'nin iftarında yabancı hakem taleplerini yineledi. Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi oynanan Eyüp-Beşiktaş maçının ardından Slavko Vincic kararını değerlendiren Başkan Adalı, "Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek isteriz" demişti. Serdal Adalı bu kez, 29 Mart'taki Galatasaray maçı için, "Derbiye kesinlikle yabancı hakem istiyoruz. Galatasaray ile oynayacağımız derbi, ligin en önemli maçı. Yabancı hakem isteğimiz için TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yapacağım. Sanırım yabancı hakem konusunda olumlu yanıt verecekler" ifadelerini kullandı. Adalı, Beşiktaş'ın ekonomik açıdan zorlu koşullarda olduğunu ancak camianın gücüyle birlikte bu sıkıntıları atlatacaklarına da vurgu yaptı.

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