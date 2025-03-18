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Haberler Beşiktaş Milli ara ilaç olacak

Milli ara ilaç olacak

Beşiktaş’ta adaptasyon süreci yaşayan ve henüz forma şansı bulamayan Elan Ricardo milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 06:50
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Milli ara ilaç olacak

Ara transfer döneminde Kolombiya'nın La Equidad kulübünden alınan genç orta saha oyuncusu adaptasyon sürecini atlamadı. İstanbul'a geldikten sonra 2 kez gribal enfeksiyon geçiren Elan Ricardo, bu süreçte fiziksel anlamda geriledi. 21 yaşındaki oyuncu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediği ifade edildi. Genç futbolcunun, bu sürede ekstra çalışarak fiziksel olarak kendisini hazırlamayı amaçladığı öğrenildi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer Kolombiyali oyuncu ile yakından ilgileniyor. Adaptasyon sürecini hızlandırmak için herşeyi yapan Norveçli çalıştırıcı oyuncunun moralini oyuncunun moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Soskjaer, "Elan adaptasyon sürecinde. Çok yetenekli bir oyuncu. Yeni bir ülkeye geldi. Gelecekte daha fazla sahada göreceğiz. İstenilen seviyeye gelmesi için daha çok çalışmak zorunda" ifadelerini kullandı.

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