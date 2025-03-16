Spor yazarlarından TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri

İlk yarıda sert oynayan bir Konyaspor karşısında stoperi ile santraforu arasında 70-75 metre mesafe vardı Beşiktaş'ın. Paulista neredeyse ölecekti, rakip kırmızı kart görmüş ve Beşiktaşlı hiçbir futbolcunun bu durumdan haberi yoktu. Sonradan öğrendiler!..

Garip bir oyuncu topluluğu bu, herkes birilerinin çıkıp geceyi kurtarmasını bekliyor ama kimse "ben kurtarmayacaksam kim kurtaracak bu geceyi" diye kendine sormuyor… Koşan yok, bakan çok...