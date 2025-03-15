Ole Gunnar Solskjaer: Özür dilerim

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI

"ÖZÜR DİLERİM"

"Hak etmedik. İki maçta da hak etmedik. Defansta iyi değildik. Ekstra kalite gösteremedik. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç... Sonuç alamadık. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Bunu değil, daha yüksek seviye hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Özür dilerim"