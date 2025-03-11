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Haberler Beşiktaş TFF’den Kartal’a ret

TFF’den Kartal’a ret

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için mümkünse Slavko Vincic, değilse aynı düzeyde bir yabancı hakem için TFF'ye resmi başvuru yaptığını kısa bir süre önce duyurdu. Beşiktaş'ın bu başvurusunu görüşen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun karar 'Hayır' oldu. TFF, ligin kalanında kritik maçlar için yeterli sayıda yabancı hakem bulunamayacağı nedeniyle yabancı hakem talebini reddetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 06:50
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TFF’den Kartal’a ret
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için mümkünse Slavko Vincic, değilse aynı düzeyde bir yabancı hakem için TFF'ye resmi başvuru yaptığını kısa bir süre önce duyurdu. Beşiktaş'ın bu başvurusunu görüşen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun karar 'Hayır' oldu. TFF, ligin kalanında kritik maçlar için yeterli sayıda yabancı hakem bulunamayacağı nedeniyle yabancı hakem talebini reddetti.
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