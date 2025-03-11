DİĞER
TFF’den Kartal’a ret
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için mümkünse Slavko Vincic, değilse aynı düzeyde bir yabancı hakem için TFF'ye resmi başvuru yaptığını kısa bir süre önce duyurdu. Beşiktaş'ın bu başvurusunu görüşen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun karar 'Hayır' oldu. TFF, ligin kalanında kritik maçlar için yeterli sayıda yabancı hakem bulunamayacağı nedeniyle yabancı hakem talebini reddetti.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.