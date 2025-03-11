Isco bombası

Beşiktaş'ın İspanya'da Real Betis'te forma giyen İsco'yu gündemine aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, Real Betis formasıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken İspanyol yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Katalan basınında yer alan bilgiye göre Real Betis'te adeta yeniden doğan takımına liderlik eden İsco'ya, Beşiktaş talip oldu. Haberin detaylarında 32 yaşındaki yıldız futbolcu için Teknik Direktör Solskjaer'in ısrarcı olduğu ve transferi bizzat istediği kaydedildi.

YÖNETİM TEKLİF YAPACAK

Ayrıca siyah-beyazlı ekibin kesenin ağzını açmaya hazırlandığı Betis'teki mevcut maaşını ikiye katlayacak bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu da belirtildi. İsco, oyunun temposunu yönetme becerisiyle, teknik kalite ve tecrübesiyle Süper Lig'e uyum sağlayabileceği aktarılırken Beşiktaş'ın Isco'yu hücuma liderlik edecek ideal oyuncu olarak gördüğünün altı çizildi. İsco bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 7 gol 3 asist yaparak form grafiğini yeniden yukarı çekti.

BETIS'TE YENİDEN PARLADI

Real Madrid'den ayrılmasının ardından Sevilla'da beklentileri karşılayamayan İsco, Manuel Pellegrini yönetiminde Real Betis'te adeta yeniden doğdu. Yeteneği ve liderliği ile bu sezon Real Betis için kilit rol oynayan Isco, birçok Avrupa kulübünün de ilgisini çekti.