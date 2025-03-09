Beşiktaş Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında 10 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak.