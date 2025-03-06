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Haberler Beşiktaş Fernandes 30 milyon Euro

Fernandes 30 milyon Euro

Sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Gedson hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcuya Milan teklif yapmaya hazırlanıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Fernandes 30 milyon Euro

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Gedson Fernandes'in talipleri arttı. Serie A'nın güçlü ekiplerinden Milan yaz transfer döneminde, 26 yaşındaki Portekizli oyuncu bir hamle yapmayı planlıyor. Ara transfer döneminde Spartak Moskova'nın 25 milyon euro peşin bonservis teklifinde bulunduğu Gedson Fernandes, taliplerini artırıyor. Bu sezon 37 resmi maça çıkan ve 8 gol, 2 asist kaydederek kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Portekizli oyuncuya Serie A'nın güçlü ekibi Milan'ın ilgisi var.İtalyan Telegrafi'nin derlediği habere göre; 26 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde hareketlilik yaşanabileceği aktarıldı.

Beşiktaş Kulübü, oyuncunun satışı halinde eski kulübü Benfica'ya verilecek yüzde 50 pay nedeniyle bu transferde 30 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmiyor. Siyah-beyazlıların söz konusu yüzde 50 payı Benfica'dan almak içinse Portekiz ekibi ile görüşmeleri devam ediyor. Ancak temaslar istenilen gibi ilerlemedi. Benfica payda ısrarcı, Başkan Serdal Adalı ise hakları alma konusunda direniyor.

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