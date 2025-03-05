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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta Rafa Silva antrenmana çıkmadı

Beşiktaş’ta Rafa Silva antrenmana çıkmadı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş'ta karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva, tedbir amaçlı antrenmana katılmadı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 15:39
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Beşiktaş’ta Rafa Silva antrenmana çıkmadı

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-beyazlılar antrenmana, pas çalışması ve çift kale maçla devam etti. Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında kas yaralanması yaşayan Rafa Silva, tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Ayrıca ağrıları bulunan Keny Arroyo ve özel izinli Gedson Fernandes de antrenmana katılmadı.

Antrenman öncesinde siyah-beyazlı ekibin Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi. Solskjaer yaptığı açıklamada, "Bir dahaki maça kadar çok zamanımız var. Hazırlık yapıyoruz. Zaman olduğu için bugün görüntü almanıza izin verdik. Bugün taktiksel olarak bir çalışma yok, çekebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.

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