Süper Mario Kartal

SOLSKJAER yönetiminde çıkışa geçen Kartal durdurulamıyor. Şampiyonluk hedefinin uzağında kalan, Türkiye Kupası ve ligde 3.'lüğü hedefleyen Beşiktaş, Kayserispor'u Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Norveçli çalıştırıcı ile üç kulvarda 9 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 kez de beraberlikle ayrıldı. Ligde 4'de 4 yaptı ve 5 maçtır da yenilgi yüzü görmeyerek bu sezon yeni bir rekora imza attı. Beşiktaş, toplamda ise ligde 9 maçtır namağlup.

ASİSTLER İMMOBİLE'DEN

SOLSKJAER'IN gelmesiyle takımda daha fazla süre bulmaya başlayan siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Joao Mario, takımını 45. dakikada öne geçiren golün altına imza attı. Golün asistini Kara Kartal'ın suskun golcüsü Ciro İmmobile yaptı. İtalyan santrfor, bu sezon Süper Lig'de 3. gol pasını verdi. 68. dakika oyuna dahil olan Muçi, 90+5'de takımına penaltı kazandırdı. 90+7'de genç Semih maçın skorunu tayin etti.

MARİO, SOLSKJAER'LE UÇUŞTA

BEŞİKTAŞ'TA 32 yaşındaki Portekizli orta saha Joao Mario, Kayserispor karşısında attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao, Süper Lig'de Sivasspor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ağlarını sarsan Portekizli oyuncu, Solskjaer'in gelişiyle uçuşa geçti ve bu sezon 4. golünü attı.

BİR İLK YAŞANDI

BEŞIKTAŞ - Kayserispor mücadelesi bir ilke sahne oldu. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Kayserispor'da ise Batuhan Özgan vücut kamerası taktı. Türkiye'de ilk kez futbolcular, Tüpraş Stadyumu'nda bodycam denedi.

BEŞİKTAŞ KARAKTERİ BU

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 1 haftada 3 maç yapıp yorgun olmalarına rağmen Kayserispor karşısında Beşiktaş karakterini gösterdiklerini vurguladı. Norveçli teknik adam, "3 puan en önemlisi bugün. Maç farklıydı, ilk ve ikinci yarı arasında fark var. İlk yarı iyi oynadık, iyi fırsatlar yakaladık, daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda rakip bizden daha iyiydi ama bugün Beşiktaş karakterini gösterdik. İyi top oynamadık ama savaşma ruhumuz çok iyiydi. Herkes çok iyi anlamda savunma yaptı, herkes savaştı. Bu ruh açısından iyi olduğumuzu gösterdik bugün" ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFER RİCARDO KADRO DIŞI

BEŞIKTAŞ'IN yeni transferi Elan Ricardo, hastalığı nedeniyle Kayserispor karşısında kadroda yer almadı. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Solskjaer, Kolombiyalı futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığını ve bu nedenle kadro dışında kaldığını belirtti.

SOLSKJAER'DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın 11'ine göre Kayseri mücadelesinde 4 değişiklik yaptı. Solskjaer; Ersin, Hadziahmetovic, Arroyo ve Semih'in yerine Mert, Chamberlain, Rashica ve İmmobile'ye görev verdi.

ŞEREF DOLU 122. YIL

BEŞIKTAŞLI taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün kuruluşunun 122. yılına özel koreografi yaptı. Açılan pankartta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ın kulüp tarihinde önemli yere sahip isimler Hakkı Yeten (Baba Hakkı), Süleyman Seba ve siyah-beyazlı kulübün kurucuları yer alırken, "Şeref dolu 122 yıl" ifadesine yer verildi. Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne Beşiktaş'ın kuruluşunun 122. yılına özel hazırlanmış tişörtlerle çıktı.

GOL ATTIKÇA RİTİM BULUYORUM

BEŞİKTAŞ'TA Semih Kılıçsoy, gol attığı maçı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Kılıçsoy, "Forma gelen her dakika elimden geleni yapıyorum. Gol attıkça ritim buluyorum" dedi.

MUÇİ GİRDİ PENALTI YAPTIRDI

BEŞİKTAŞ'TA Mario'nun yerine 68'deoyuna giren Ernest Muçi, skor katkısı yaptı. Arnavut maestro, 90+5'te ceza sahasında Kartal'ın müdahalesiyle yerde kalıp, penaltı yaptırdı. Semih de sonucu belirledi.

JAKİROVİC: GOLDEN ÖNCE FAUL VARDI

KAYSERİSPOR, teknik direktör Jakirovic'le, 4 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Hakemlere isyan eden Boşnak hoca, "Bir hata yaptık ve golü yedik. Pozisyona baktığımda, Cardoso'ya faul var. Bence o pozisyon faul olmalıydı" diye konuştu.