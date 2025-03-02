Spor yazarlarından Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı değerlendirmeleri

Kayserispor maçıyla birlikte üst üste dördüncü galibiyet oldu bu. Kayseri her ne kadar ligin alt bölgesinde ise de, teknik direktör Jakirovic'in gelmesiyle birlikte uçağın burnu havaya kalktı!... İki haftadır kazanıyorlardı.

Beşiktaş daha çok topla oynadı, Kayserispor ise ön bölgede durabildiği kadar durdu ve golü zorladı. İlk yarının sonlarına doğru sahanın en iyilerinden Joao Mario'nun golü perdeyi açarken, maçın sonlarında da ise Muçi'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Semih maça noktayı koydu. Beşiktaş çok mu iyi oynuyor, hayır ama oyunu kendi kontrolünde tutmayı biliyor.