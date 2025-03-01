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Haberler Beşiktaş Hasan Arat'a ihraç talebi

Hasan Arat'a ihraç talebi

Beşıktaş Kulübü'nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, bugün yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Hasan Arat'a ihraç talebi

Beşıktaş Kulübü'nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, bugün yapılacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak. Öte yandan, Beşiktaş'ta bazı kongre üyeler, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi. Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi. Hasan Arat'ın, Divan Kurulu toplantısına katılması beklenmiyor.

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