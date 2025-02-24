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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Immobile'ye flaş uyarı! Sezon sonu...

Beşiktaş'ta Immobile'ye flaş uyarı! Sezon sonu...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta son zamanlarda sergilediği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken İtalyan yıldız Ciro Immobile ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta Immobile'ye flaş uyarı! Sezon sonu...

Beşiktaş'ta yönetim sezon sonunda Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı planlıyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi olan İtalyan yıldız, 16 maçta 4 gole katkı verdi. 35 yaşındaki futbolcu ikinci devrede oynanan Samsun; Antalya, Sivas ve Trabzon karşılaşmalarında ağları sarsamadı. Kötü performasını sürdüren deneyimli forvet, bu seriye son Süper Lig maçında da devam etti.

Eyüspor karşısında gol yollarında etkisiz kalan Immobile, kaçırdığı fırsatlarla taraftarı adeta çileden çıkardı. 5 maçtır suskun olan tecrübeli forvet, önce 16. dakikada Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından fazla açarak önemli bir fırsatı harcadı. Sonra da 27. dakikada Svensson'un adeta "al da at" dediği pasında boş kaleye topu auta gönderdi. Takvim'de yer alan habere göre son golünü 20. haftada Tüpraş Stadı'nda oynanan ve 2-1 kazanılan Bodrum maçında kaydeden Immobile'ye önce uyarıda bulunacak olan yönetim İtalyan yıldızın kötü performansını devam ettirmesi halinde yolları ayırma planı gündeme gelecek. Bunun için İmmobile ile masaya oturulup gönderilmesi için anlaşma zemini aranacak.

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