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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Beşiktaş Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. maçında oynayacağı Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 15:47
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Beşiktaş Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'ya erkenden giden siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına konakladığı otelde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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