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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Franculino Dju girişimi ortaya çıktı! Sezon sonu...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Franculino Dju girişimi ortaya çıktı! Sezon sonu...

Midtjylland’ın 20 yaşındaki golcüsü Franculino Dju’yu ara transfer döneminde renklerine katamayan Beşiktaş, sezon sonunda oyuncu için yeniden temasa geçecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Franculino Dju girişimi ortaya çıktı! Sezon sonu...

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Büyük bir farkla başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı, takımı gençleştirme ve geleceği garanti altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminde 18 yaşındaki Arroyo ve 20'lik Ricardo'yu renklerine katan siyah-beyazlılar, bir başka yıldızı ise elinden kaçırmış. Danimarka'da yayın yapan Tipbladet'in haberine göre Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjlland forması giyen Franculino Dju için resmi teklifte bulunmuş. Ancak oyuncusunu kışın bırakmak istemeyen Midtjylland öneriyi geri çevirmiş.

15 GOLE KATKIDA BULUNDU

Geçen sezon Benfica alt yapısından bedelsiz olarak renklerine kattığı Gineli yıldızın kaderini sezon sonuna bırakacak olan Danimarka temsilcisi, haziranda gelecek teklifleri dinleyecek. Senelik 6 milyon euro kazanan ve formunda büyük bir düşüş yaşanan Ciro İmmobile ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, 20 yaşındaki Franculino Dju ile golcü sorununu çözmek istiyor. Avrupa'dan başka talipleri de bulunan genç oyuncu bu sezon 10 gol atarken 5 de asist yaparak takımına önemli bir katkı sağladı.

YAŞI GENC AMA TECRÜBESİ VAR

Henüz 20 yaşındaki Franculino Dju, önemli bir maç tecrübesine sahip. Son 1.5 senede hem Avrupa'da hem Gine Milli Takımı'nda hem de ligde kritik maçlara çıkan Franculino, kariyerinde tüm kulvarlarda 42 gole imzasını attı. Genç oyuncunun bu yükselişi başta Beşiktaş olmak üzere çok sayıda Avrupa takımının da dikkatini çekmeyi başardı.

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