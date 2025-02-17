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Haberler Beşiktaş Rafa’nın dönüşü

Rafa’nın dönüşü

Teknik özellikleri ve net şutlarıyla parmak ısırtan Rafa Silva, bir ara suskun ve durgundu. Solskjaer ile birlikte fabrika ayarlarına dönüş yapan Portekizli yıldız hem seviniyor hem de sevindiriyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Rafa’nın dönüşü

Beşıktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Trabzonspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Rafa, tüm kulvarlarda ise 11 gole ulaştı. Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile mücadele ederken, siyah-beyazlıların ilk golünü 53. dakikada Portekizli futbolcu Rafa Silva kaydetti. Rafa bu golle ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltmiş oldu. Gol bölgelerindeki etkili performansını dev maçta da gösterdi.

PORTEKİZLİ KENDİNE GELDİ

Süper Lig'de 21. maç oynayan Portekizli yıldız, Antalyaspor'a 2, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında da 1'er gol sevinci yaşadı. Özellikle Solskjaer'in gelmesiyle birlikte eski havasını yakalayan Rafa Silva'nın, tüm kulvardaki gol sayısı ise 11 oldu. Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da toplam 33 mücadelede görev alan 31 yaşındaki oyuncunun 7 de asisti bulunuyor. Hem gol atan hem asist yapan biri olarak dikkat çekiyor.

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