Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Cesaretsiz zafer olmaz!"
Son dakika BJK-TS haberleri: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK-TS spor haberi)
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İkinci yarının başından itibaren yüklenen Beşiktaş'ta, yenilen golün "sorumlusu" Rafa Silva bu kez çok şık bir vuruşla beraberliği sağlayınca moraller de düzeldi. Rashica'nın attığı golde de topun rakibe çarparak ağlara gitmesi manidardı… İmmobile çıkıp Semih, Rashica'nın yerine Muçi girince sağ tarafta havalar biraz düzelse de öndeki manzara iyice kötüleşti.
Emirhan Topçu, adı gibi TOPÇUNUN KRALI… Rafa'yı da koydun mu al sana iskelet.
REHA KAPSAL - BAŞLAYAN VE BİTİREN
Bu sezon umduğunu ligde ve Avrupa'da bulamayan iki büyük takımın İstanbul'daki düellosunda ilk yarı temposuz bir görüntüde oynandı. Beşiktaş'ın orta sahada Chamberlain ve hücümda Joao Mario tercihini hele bu bölgede Hadziahmetovic ve Muçi varken anlaşılır değil. Üç yeni transferin ikisi kulübede, diğeri tribündeydi. İlk yarıda orta saha işlemeyince Rafa Silva geriye gelip top çıkarayım derken, Trabzonspor doğru ön alan baskısıyla golü buldu. Banza'nın bu golüyle Beşiktaş için ne kadar yanlış bir orta saha seçimi olduğu görüldü.
Trabzonspor ilk yarıda hem yaptığı derinlemesine savunma ile geçiş hücumu planladı hem de orta sahada Mendy top Beşiktaş'ta olduğu zaman Rafa ile adam adama oynadı. Böylece rakibin hücum bağlantısını doğru bir şekilde kesti. Bunun sonucunda ilk yarıda soyunma odasına önde girmesini bildi bordo-mavililer. Ancak ikinci yarı 1-0'ı korumaya çalışması en büyük hatası idi Trabzonspor'un.
İkinci yarı oyun disiplininden kopması, ön alanda top tutamaması, orta sahada oyuna yön veremeyip baskı yediğinde tempoyu belirleyememesi yenilen golleri getirdi. Trabzonspor'un skoru değiştirmek adına saha içi enerjisi hiç yoktu. Beşiktaş ikinci yarı seyircisinin atmosferiyle daha coşkulu ve yüksek enerji ile oynadı. Kartal, bireysel oyuncu kalitesi, Rafa Silva ve Rashica ile gol bularak maçı kazanmasını bildi. Derbinin iyi başlayıp öne geçeni Trabzonspor'du, bitireni de galibiyeti hak eden Beşiktaş idi.
SİNAN VARDAR - TARAFTAR HARİKAYDI
Dünkü maçtan önce, dünyanın 1 numarası Beşiktaş taraftarının Şenol Güneş'e çiçek vermesi çok şık bir hareketti. Teşekkürler Beşiktaş taraftarı, teşekkürler Şenol Hoca!
Beşiktaş, doğal bir 6 numara olmadan sahaya çıktı. Topa sahip olunmayan dakikalarda ve baskı geldiğinde çıkarken sıkıntı yaşanabilecek bir durumdu bu.
Rashica kanadını etkili kullanmaya çalıştılar. Fakat topla geriden çıkmadaki sıkıntı bu maçta da iş açtı. Baskı geldi, takım çıkamadı ve bu durum Beşiktaş'a gol olarak geri döndü.
Evet, topa sahip olunan dakikalar var ama bir türlü buradan tehlikeli atak çıkmadı. İlk 40 dakikada rakip ceza sahasında topla buluşmamız 12 kez oldu, ancak tehlikeli pozisyon üretemedik. Tek oyun alternatifimiz, Rashica'nın kanadından geliştirmeye çalıştığımız sonuçsuz ataklar.
İlk yarının son dakikasında Immobile'ye fırsat geldi. Golcünün bu tür pozisyonları affetmemesi gerekiyor. Trabzonspor, oyun planını topu Beşiktaş'a bırakmak üzerine kurmuştu. Masuaku iyi bindirdi, Rafa Silva harika bir bitiricilikle hatasını telafi etti. Beşiktaş, taraftarını da arkasına alıp skoru buldu. Beşiktaş taraftarı harikaydı!
Ole Gunnar Solskjær, değişikliklerle çok yerinde hamleler yaptı. Mert, yine takımın sigortasıydı. Derbi galibiyeti ise takıma gerçekten ilaç gibi geldi. Hoca'nın artık Immobile'den vazgeçmesi lazım. Immobile, pivotluk yapamıyor, pas oyununda da etkisiz.
Peki, nasıl olacak bu iş? Semih veya Mustafa gibi genç oyunculara şans verilmesi gerekiyor artık.
ZEKİ UZUNDURUKAN - MAÇI ŞENOL GÜNEŞ VERDİ!
BEŞİKTAŞ, çok iyi başladığı derbide çıkarken yaptığı büyük bir hata ile kalesinde golü gördü. İlk 10 dakika müthiş bir ön alan presi yaptı Beşiktaş. Trabzonspor bu dakikalarda sadece savunma yaptı. Ama Rafa Silva'nın geriden oyun kurarken attığı hatalı bir pas, Beşiktaş'ın gol yemesine neden oldu. Rafa'nın hatalı pasında araya giren Edin Vişça, zeka ürünü bir pasla Banza'yı gördü. Banza da iki Beşiktaşlı'nın arasından topu ağlara gönderdi. İlk yarıda Uğurcan Çakır'ın Rafa Silva'nın füze gibi şutunda harika bir kurtarışı vardı. İlk 45'te Trabzonspor'un Banza ve Muhammed Cham ile kaçırdığı iki net gol pozisyonu da vardı.
İlk bölümde olduğu gibi ikinci yarıya da tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı Beşiktaş. İkinci yarıda Masuaku daha fazla öne çıkmaya başladı. Masuaku'nun ikinci hızlı hücumunda golü buldu Beşiktaş. Masuaku'nun akıl dolu pasında müthiş bir gol attı Rafa Silva. O dakikaya kadar çok iyi bir savunma yapan Trabzonspor, Rafa Silva'yı bomboş bırakınca kalesinde golü de gördü. Rafa'nın golü ile birlikte coşan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'a muazzam bir destek verdiler. Trabzonspor, geriye düştükten sonra uzun süre toparlanamadı. Oyunun son bölümünde üst üste pozisyonlara girdi bordo-mavililer. Ama Beşiktaş savunmada hiç hata yapmadı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın beraberlik golünden hemen sonra değişiklikler yapmalıydı. Orta saha oyundan düşmüştü. Beşiktaş'ın ikinci golü 'geleceğim' diyordu! Ancak Trabzonspor yedek kulübesinden bir ses çıkmadı. Şenol Güneş, Ozan Tufan'a nasıl 66 dakika sabretti anlamış değilim. Oyun olarak geriye düşmüşsün, skor olarak da... O dakikadan sonra değişiklikler yapsan ne yazar!
Sen zaten 272 gündür deplasmanda kazanamıyorsun! Bu psikoloji de maça çıkıyorsun! Öne geçtiğin maçı kaybetti Şenol hoca. Cesaretsiz zafer olmaz! Beşiktaş deplasmanında 1-0'ın üzerine yatılmaz! Bunu en iyi Şenol hocanın bilmesi lazım. Şenol Güneş, saha kenarından takımını iyi yönetemedi. Zamanında değişiklikler yapamadı.
Bu maçın faturası Şenol Güneş'e çıkar! Zubkov'a tonla para verdi Trabzonspor yönetimi! Böyle bir oyuncu 66 dakika kenarda bekler mi Şenol hoca! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer daha cesur futbol oynattı takımına ve kazandı. Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde deplasmanda bir maçı daha kaybetti. Bordo-mavililer, ayrıca ligde tam 469 gündür derbi kazanamıyor! Beşiktaş'ın muhteşem taraftarını tebrik ederim. Galibiyetle başrol oynadılar. Trabzonspor zirve yarışına havlu attı. Elde sadece Türkiye Kupası kaldı. Ama bu oyunla kupa da hayal!
MUSTAFA ÇULCU - TEBRİKLER AYDIN
Beşiktaş pas oyunu ve önde baskı ile başladı. Rafa Silva, Gedson, Chamberlain ve Rashica gibi kadife ayaklar pas kalitesini ve tempoyu yükseltti. Trabzonspor çıkamadı.Rafa Silva'nın geriden top alarak atak başlatma isteğinde yaptığı pas hatasını değerlendiren Trabzonspor ilk kez geldi ve golü buldu.Malheiro ve Mustafa Beşiktaş kanat forvetlerini ilk yarıda çizgiye inip orta yapmalarına izin vermezken ikinci yarıda açıklar verdiler.
Batagov, Savic ve Mendy merkezde kaymaları ve kademeleri iyi yaptılar.Rakip hücuma geçince Sikan ve Visca geriye gelip savunmaya destek verdi. Trabzonspor'un iyi savunma yaparım fırsat bulduğumda golde ki gibi atarım taktiği ilk yarıda tuttu.Beşiktaş'ın oyuncu kalitesi ile oyun kalitesi ilk yarıda uyumlu değildi. Herkes çok koşuşturuyor çalışıyor görünüyor vız vız vız ama kovanda bal yok.
Immobile ise etkisizdi. İkinci yarı Rafa Silva gerçeği Beşiktaş'ı şahlandırdı. Oyun üstünlüğü üretkenlik gol arayışı Beşiktaşta' ydı. Emirhan ikili mücadelelerde çok top kazandı.Her iki takım da oyunda taktiksel disiplinden ve oyun sadakatinden ayrılmadan oynadılar. Yerde yatmalar oyunu çirkinleştirmeler olmadı. Hakemi zora sokmadılar.Tempolu keyifli maç izlettirdiler.Kaliteli ayak ve yıldızı fazla olan takım kazandı. Beşiktaş uzun zaman sonra ilk defa bu kadar çok istekliydi.
Oh beeee…Haftalar sonra özgüvenli, oyuna ve oyunculara saygılı, tempoyu yükselten, çağdaş, dinamik bir hakem seyrettik. Cihan Aydın'ı tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum. Hak ettiğin FIFA listesinden seni çıkaranlar şimdi vicdan azabı çeksin utansın.Bitkisel hayattaki ülke hakemliğine can verdin.
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