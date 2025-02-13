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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor! Elan Ricardo...

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor! Elan Ricardo...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Elan Ricardo da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 15:46
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor! Elan Ricardo...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Elan Ricardo da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlar sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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