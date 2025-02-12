Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'dan yeni transferler için dikkat çeken sözler!

Beşiktaş'ın yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo, kendilerini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı imza töreninide önemli açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen imza töreninde ilk olarak Keny Arroya söz aldı. İşte futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar;

"AVRUPA'DA OYNAMAK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Avrupa'da futbol oynamak benim için çocukluk hayaliydi. İlk sahaya çıkacağım maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayalimi gerçekleştirmiş olacağım.

"TÜRKİYE FUTBOLUNU EKVADOR FUTBOLUNA BENZETİYORUM

Türkiye'de oynayan oyuncuları izledim. Türkiye'deki futbolu biraz Ekvador futboluna benzetiyorum.

"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN BİR HAYALDİ"

Beşiktaş benim için bir hayaldi. 10 numaralı formanın sorumluluğunun bilincindeyim. Korkum yok, sahaya çıktığımda göreceksiniz.

"ÇEVİKLİĞİME VE HIZIMA GÜVENİYORUM"

Türkiye'deki defans oyuncularının sert olduğunu biliyorum. Hızlı ve çevik olursanız, onları kırarsınız. Çevikliğime ve hızıma güveniyorum.

Elan Ricardo ise şu sözlere yer verdi;

"BURAYA KAZANMAYA VE BAŞARILI OLMAYA GELDİK"

Hayalimi gerçekleştirmemde yardımcı olanlara teşekkür ederim. Taraftarlara mesajım, biz buraya kazanmaya ve başarılı olmaya geldik.

"SOLSKJAER'İN VERDİĞİ GÖREV NEYSE YAPARIM"

Orta sahada bütün pozisyonlarda görev alabilirim. Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği görev neyse yaparım. Gelmeden önce Türkiye'de oynayan oyuncularla görüşmedim ama burada olmak gurur. Beşiktaş'ın teklifi beni inanılmaz heyecanlandırdı. Önümüzde kazanmak için ne varsa, kazanmak için mücadele edeceğim.

"GELİŞMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Buraya gelmeden önce de üst seviyelerde futbol oynadım. Her şeyin farkındayım. Dünya çapındaki seviyelerde oynamanın ne olduğunu iyi biliyorum. Gelişim için de elimden geleni yapacağım.

İmza töreninde son olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı söz aldı. İşte Adalı'nın sözleri:

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK"

Mazbatayı aldıktan sonra 40 gün geçti. Çok yoğun çalıştık ve basından gelen taleplere geri dönemedik. Camiamızın bilmesini istediğim konular var ama önce futbol yapısından bahsedeceğim. Çözüm yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer değildir. Yeni yapılanma ile doğru organizasyonu kurmaktır. Göz boyama devri bitti. Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik. Son 3 yıldaki yanlışların ceremesini çekiyoruz. Transferde artık hata lüksümüz yok. 'Kendi paranız olsa böyle mi harcarsınız?' sözü vardır. Evet, Beşiktaş'ın parasını böyle harcamaya çalışıyoruz. Bundan sonra transferde tutartlılık içerisinde gideceğiz. Takımın 3 transfer dönemine ihtiyacı bulunuyor. Ara transfer bitti ama önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık.

YENİ SCOUT ŞEFİ EDUARD GRAF

Alex Ferguson jenerasyonundan çok önemli bir isimle çalışıyoruz. Ayrıca çok önemli yardımcı antrenörleri getirdik. Bize büyük katkı vermeye başladılar. Liverpool'da çalışmış bir yardımcı antrenör aramıza katılacak. Scout için önemli hamleler yaptık. Yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de anlaşma sağladık, 1 Mart'ta başlayacak.

"ARROYO VE RICARDO TRANSFERLERİ İÇİN KASADAN PARA ÇIKMAYACAK"

Yaptığımız iki transfer için Beşiktaş'ın kasasından 1 kuruş çıkmayacak. Değerli iş insanlarından bu transferlere destekleri için teşekkür ederim.

"ALTYAPI VE AMATÖR BRANŞLARDA TARİHİ ZARAR VAR"

Bazı habersiz satın almalar tespit ettik. Bu sabah savcılık başvurusunu yaptık. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan işler. Altyapı ve amatör branşlarda tarihi zarar var! Voleybol ve hentbolda sıra dışı işler var. Hentbolda 10 Milyon TL'lik zarar, 88 Milyon TL'ye çıkmış. Voleybolda 3 Milyon TL'lik zarar, 100 Milyon TL'ye çıkmış. Takımların performansı ise değişmemiş. Altyapıda 104 Milyon TL zarardan, 710 Milyon TL zarara ulaşılmış. Bunların peşini bırakmayacağız. Her kuruşun hesabını bulacağız. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Borç 8 Milyar TL'den, 15 Milyar TL'ye çıkarılmış. Geldiğimizden beri tüm ödemeleri cebimizden karşıladık, bir süre daha böyle gidecek. Mayıs'tan Aralık'a kadar 45 Milyon Euro ödeme var.

"DÖRT ARAZİ İÇİN BAŞVURU YAPTIK"

Mali yapı için gayrimenkul projelerine ihtiyaç var. Burada rakiplerin 2-3 yıl gerisindeyiz. İlk projemizin yeni halini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunacağız. Ayrıca dört arazi için başvuru yaptık, inşallah olumlu sonuç alacağız.

"HÜSEYİN YÜCEL'İN ANLAŞTIĞI MARKALAR SPONSORLUĞA YANAŞMIYOR"

Hüseyin Yücel'in seçim döneminde anlaştığı markaları aradık. Bazılarının ticari belgesi yok, bazılarının konudan haberi yok ve sponsorluğa yanaşmıyorlar.

"CAMİANIN İÇİ RAHAT OLSUN, İNANDIKLARIMIZI YAPACAĞIZ"

Sağda, solda konuşup, 'Beşiktaş'a sponsorluk getirecektim' diyenlere sesleniyorum! Beşiktaş Kulübü'nün yeri belli, kapısı açık! Birileri kişisel çıkarları uğruna camiayı karıştırmaya çalışıyor. Taraftarların umutsuz hissetmesi için uğraşıyorlar! Demek ki göreve geldiğimizden beri bazılarının ayağına bastık, bazı konuların üzerine gittik! Sosyal medyada voleybol ile ilgili yangın yapıldı, voleybolun zararını 3 Milyon'dan 100 Milyon TL'ye çıkarmışlar! Konuya eğilmemizin ardından yangın başlattılar. Sosyal medyada 180 bin etkileşim yapıldı. Bu işleri yapanlara parazitler diyorum ve söylediklerini ciddiye almıyorum. Kimlerin yaptığını biliyorum. Bu kişiler Beşiktaş'tan ve seçim ortamından para kazanıyor. Camianın içi rahat olsun, inandıklarımızı yapacağız.

"ADAY OLMAK İSTEYEN VARSA AÇIKÇA SÖYLESİN"

5 ayda durumu toparlamanın imkanı yok. 6 ayda bir seçim konusunun gündemde olması, Beşiktaş'a yakışmıyor. 13 ayda, 3 farklı başkan gördük. Bu belirsizlikler bitti ve icraat dönemi başladı. Aday olmak isteyen varsa, açıkça çıksın ve söylesin. Kapalı kapılar ardından ve sosyal medyada Beşiktaş'ı kaosa sürüklemeye çalışmayın. Takımın başarısız olmasını beklemeyin, kapılar arkasında beklemeyin! Beni yanlış anlamayın, ben seçimden korkmam. Bildiğimizi yapacağız.

"MASUAKU'NUN SÖZLEŞME UZAMA MADDESİNİ KALDIRDIK"

Arthur Masuaku ile olan sözleşme uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla kaldırdık. Oyuncumuzun yükselen form durumundan çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyorum.

"YAZ DÖNEMİNDE GEREKEN TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

"Santrfor transferi yapmadığınız için eleştiri aldınız. Yorumunuz nedir?"

Yabancı sayımızı biliyorsunuz. Ayrıca Mustafa ve Semih var. Bu sene santrfor açığımızı kapatacaklarına inanıyorum. Zaten sayıdan alma şansımız yok. Sol bek için çok üstünde durduk, girişimlerimiz oldu ama kısmet olmadı. Ara transferde nokta atışı yapmak mümkün olmuyor, hatasız gitmek istiyoruz. Taraftar ve sosyal medya eleştirilerine kanarak transfer yapmayı doğru bulmuyorum ve yapmayı düşünmüyorum. Scout ekibi ve hocamızın tespitleri var. Yaz döneminde gereken transferleri yapacağız.

"TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK CAMİA BEŞİKTAŞ'TIR"

"Süper Lig, iki takıma doğru gidiyor. Beşiktaş bu makası nas��l kapatacak?"

Aynı fikirde değilim. Üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez! Camialarla ölçülür! Biz hiçbir zaman o ikilinin yarım santim bile gerisinde olmadık! Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır. Takım kötü olur ve ya şampiyon olamayız... Bu Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettirmez. İki büyüğe indirme projeleri konuşuluyor ama Beşiktaş iki sezonla büyüklüğünden en ufak bir şey kaybetmez. Çok iddialıyım, hem Türkiye Kupası'nı alırız, hem de ligde yukarı çıkarız. Biz kötü bir takım değiliz. Zaten başka hedef yok bu sene. İnşallah bu iki hedefi gerçekleştireceğiz.

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ"

Bankalar Birliği'ne yer alan tüm bankalar ile görüştük. Nasıl ödeyeceğimiz konusunu masaya yatırdık. En az iki gayrimenkul projesini hayata geçirmemiz lazım. Bu borçları dışarıdan gelecek bir parayla ödeme şansımız var. Geçtiğimiz dönemdeki anlaşmaların ödemesi Mayıs sonrasında bırakılmış. Bankalar Birliği'nden çıkacağız ve borcumuzu ödeyeceğiz. Çalışmalar var, açıklayacağım. Mayıs ayına kadar inşallah bu Bankalar Birliği konusu çözmüş olacağız.

"DEVLETİMİZ HAKEM KONUSUNA EL ATMALI"

Hakem konusuna müdahil olmak istemedik. Türkiye'de bir hakem sorunu var. Yabancı hakem konusunu 2010'da futbol şubesine bakarken gündeme getirdim ama ciddi bir tepki gördüm. Geldiğimiz noktada her kulüp yabancı hakem konusunda hemfikir gibi. Ama bu ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Bu sıkıntıyı sonunda yine Türk hakemlerle çözmemiz gerek. Türkiye Ligi, iki takımdan ibaret değil! Kulüplerin tam katılımıyla artık bu işe devlet el atmalı. İş çığırından çıktı! Hakkımızın yendiği her dakika, çıkıp hakkımızı ararız. Bir şekilde bu cinnet geçirme işine devletimiz el atmalı. Geçici olarak yabancı hakem olur ama koskoca bir Türkiye'de hakemden doğan problemi çözemiyorsak, orada başka sıkıntı vardır.

"AL MUSRATI'NİN AKLI BURADA DEĞİLDİ"

"Al Musrati, 2 Ocak'ta tesislere gittiğimde eşyalarını toplamış ve Suudi Arabistan'a gidecekti. İzin vermedim. Küme düşmeme garantili Suudi Arabistan'a gitmesi doğru olmazdı. Çok iyi futbolcu ama kendi buradaydı, aklı burada değildi. Zaten Monaco'nun teklifini ilk dakikada kabul etti. Umarım başarılı olur ve 10 Milyon €'luk riskten kurtulmuş oluruz. Geçen hafta iyi oynadı, memnun oldum."

"GİDİŞATLARI HİÇ İYİ DEĞİL"

TFF ve MHK'de sıkıntı var! Bunu çözemezlerse, ya Spor Bakanı ya da devletimiz devreye girecek! Gidişatları hiç iyi değil!