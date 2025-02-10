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Haberler Beşiktaş Keny Arroyo'dan çarpıcı açıklama: Beşiktaş'ta idol olmak istiyorum!

Keny Arroyo'dan çarpıcı açıklama: Beşiktaş'ta idol olmak istiyorum!

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, takımın YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. İşte o dikkat çeken ifadeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 16:24
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Keny Arroyo'dan çarpıcı açıklama: Beşiktaş'ta idol olmak istiyorum!

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER

"Birçok kulüpten teklif vardı ama ben Beşiktaş'ta oynamak istedim. Çünkü Avrupa'da oynamak istiyordum. Küçük yaştan beri Avrupa'da oynama hayalim vardı, Beşiktaş'tan teklif geldiğinde bu fırsatı kaçırmak istemedim. Cheche'nin benim için sevimli bir anlamı var. Independiente'ye geldiğimde bana "Cheche" lakabını taktılar, bu lakabı sevdim ve bu şekilde kaldı."

"İDOLÜM VINICIUS JUNIOR"

"Top sürme ve şut özelliklerim var, asistlerim de var tabii ki. 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında oynuyorum. Sağ kanatta oynamayı daha çok seviyorum. Sağ kanattan içeri doğru top sürebiliyorum. İdolüm Vinicius Junior."

"MANU GİBİ BÜYÜK BİR TAKIMI ÇALIŞTIRDI"

"Burada olmak benim için çok güzel bir tecrübe olacak. Deneyimli bir hocamız var. Hepimiz hocamızın kim olduğunu biliyoruz. Manchester United gibi büyük bir takımı çalıştırdı. Böyle bir hocayla çalışmak ayrıcalık olacaktır. Bu durumdan fazlasıyla faydalanacağım.

"IDOL OLMAK İSTİYORUM"

"Bireysel ve takım halinde zaferler kazanmayı amaçlıyorum. Her kulvarda zaferler kazanmayı hedefliyorum. Beşiktaş'ta idol olmak istiyorum."

10 NUMARALI FORMA AÇIKLAMASI

"10 numaralı formayı giyeceğim. 10'u seviyorum. 10 numaralı formayı giymek ekstra bir sorumluluk yüklüyor. Ama ben korkmuyorum çünkü bu güzel bir sorumluluk. Bu durumun üstesinden gelebileceğime inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımız bana güvensinler."

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