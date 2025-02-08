Keny Arroyo coşturur

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna kattığı yeni kanat transferi 18 yaşındaki Keny Arroyo'ya bugün kavuşuyor. Siyahbeyazlı tarafların da merakla beklediği Ekvatorlu kanat oyuncu Kartal'ın kış transfer sezonunda ilk transferi oldu. Independiente del Valle altyapısında yetişen Keny Arroyo, sergilediği performansla henüz 18 yaşında olmasına karşın 48 maçta forma giydi 6 gol, 8 asistlik skor katkısı yaptı. Ekvador A Milli Takımı'nda da 2 kez forma giyen genç yeteneğe geleceğin yıldız adayı gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlıların yeni transferi Keny Arroyo bugün İstanbul'a gelerek imza atacak.

HEM ÇOK GENÇ HEM ÇOK YETENEKLİ

Cheche Arroyo, açık alan bulduğunda atletik özelliklerini konuşturur. Dar alanda ise aniden hareketlenme becerisi ile fark oluşturur. Çalım yeteneği ve driplingleri iyidir. Rakipler için ön görülemez bir isim olabilir. Eksi yönleri ne olur derseniz; İlk defa ülke dışına çıkıyor. Yeni ülke, yeni kültür ve yeni insanlar tanıyacak. Yaşı genç bu yüzden adaptasyon süreci uzun olabilir. Ancak mental olarak güçlü kalabilirse bunu da aşabilir. Konsantrasyonda sorun yaşamazsa büyük katkı yapabilir. Hava topları eksik. Zamanla da hatalar yapabiliyor. Dalgalı performans ortaya koyabilir. Fakat dediğimiz gibi bu dezavantajları avantaja çevirebilir.

HER İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR

18 yaşındaki Ekvatorlu kanat oyuncu Keny Alexander Arroyo Alvarado ya da bilinen adı ile Cheche Arroyo. Her iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Sol ayaklı kanat ve forvet arkası oynuyor. Hızlı ve adam eksiltme özelliğine sahip. Dezavantajları; Kariyerinin henüz başında olması ve ülke dışına ilk defa çıkmasını spor otoriteleri bir risk olarak görüyor. Bu dezavantajı avantaja çevirebilecek tek kişinin ise Solskjaer olacağı konusunda fikir birliği yapıyorlar.