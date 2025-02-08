  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Keny Arroyo coşturur

Keny Arroyo coşturur

Beşiktaş'ın yeni transferi Arroyo Alvarado genç olmasına rağmen oldukça yetenekli. Kanat bölgelerindeki hareketli futbolu ile takıma tempo verip büyük ivme kazandıracak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Keny Arroyo coşturur

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna kattığı yeni kanat transferi 18 yaşındaki Keny Arroyo'ya bugün kavuşuyor. Siyahbeyazlı tarafların da merakla beklediği Ekvatorlu kanat oyuncu Kartal'ın kış transfer sezonunda ilk transferi oldu. Independiente del Valle altyapısında yetişen Keny Arroyo, sergilediği performansla henüz 18 yaşında olmasına karşın 48 maçta forma giydi 6 gol, 8 asistlik skor katkısı yaptı. Ekvador A Milli Takımı'nda da 2 kez forma giyen genç yeteneğe geleceğin yıldız adayı gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlıların yeni transferi Keny Arroyo bugün İstanbul'a gelerek imza atacak.

HEM ÇOK GENÇ HEM ÇOK YETENEKLİ

Cheche Arroyo, açık alan bulduğunda atletik özelliklerini konuşturur. Dar alanda ise aniden hareketlenme becerisi ile fark oluşturur. Çalım yeteneği ve driplingleri iyidir. Rakipler için ön görülemez bir isim olabilir. Eksi yönleri ne olur derseniz; İlk defa ülke dışına çıkıyor. Yeni ülke, yeni kültür ve yeni insanlar tanıyacak. Yaşı genç bu yüzden adaptasyon süreci uzun olabilir. Ancak mental olarak güçlü kalabilirse bunu da aşabilir. Konsantrasyonda sorun yaşamazsa büyük katkı yapabilir. Hava topları eksik. Zamanla da hatalar yapabiliyor. Dalgalı performans ortaya koyabilir. Fakat dediğimiz gibi bu dezavantajları avantaja çevirebilir.

HER İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR

18 yaşındaki Ekvatorlu kanat oyuncu Keny Alexander Arroyo Alvarado ya da bilinen adı ile Cheche Arroyo. Her iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Sol ayaklı kanat ve forvet arkası oynuyor. Hızlı ve adam eksiltme özelliğine sahip. Dezavantajları; Kariyerinin henüz başında olması ve ülke dışına ilk defa çıkmasını spor otoriteleri bir risk olarak görüyor. Bu dezavantajı avantaja çevirebilecek tek kişinin ise Solskjaer olacağı konusunda fikir birliği yapıyorlar.

Reklam
İşte Genk'in Cuesta'yı G.Saray'a satma nedeni!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray transfer durmak bilmiyor! Sürpriz isme flaş teklif...
ABD İsrail'e yeni silah satışını onayladı! Trump Gazze'ye "emlak" dedi: Acelemiz yok
G.Saray'a 2 yıldız daha!
G.Saray'dan hücuma flaş takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti 01:56
Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti 01:56
ManU 90+3'te turladı! ManU 90+3'te turladı! 01:10
ManU 90+3'te turladı! ManU 90+3'te turladı! 01:10
Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... 01:01
Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... 01:00
Daha Eski
Juventus 3 puanı 89'da kaptı! Juventus 3 puanı 89'da kaptı! 00:50
Juventus 3 puanı 89'da kaptı! Juventus 3 puanı 89'da kaptı! 00:48
Bayern ikinci yarıda açıldı! Bayern ikinci yarıda açıldı! 00:29
Bayern ikinci yarıda açıldı! Bayern ikinci yarıda açıldı! 00:28
G.Saray'dan hücuma flaş takviye! G.Saray'dan hücuma flaş takviye! 00:01
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 23:41