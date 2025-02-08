  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı futbolcuların Sivas deplasmanında soğukla imtihanı! Battaniyeyle ısındılar

Beşiktaşlı futbolcuların Sivas deplasmanında soğukla imtihanı! Battaniyeyle ısındılar

Beşiktaş'ın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaştığı maçta siyah-beyazlı yedek futbolcular -7 derecedeki soğuk karşısında zor anlar yaşandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 20:11
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaşlı futbolcuların Sivas deplasmanında soğukla imtihanı! Battaniyeyle ısındılar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.

Oynanan müsabakada ise siyah-beyazlıların futbolcuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan Beşiktaşlı futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Siyah-beyazlı oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de maç esnasında sıcak içecek içtiği görüldü.

Reklam
Solskjaer'den transfer sözleri!
DİĞER
Son dakika haberi: Serdar Dursun, İsmail Kartal'a hayat verdi! İran'da siftahı yaptı...
Başkan Erdoğan Asya turuna çıkıyor! Malezya, Endonezya ve Pakistan: İmzalar atılacak
F.Bahçe'nin Alanya kafilesi açıklandı!
F.Bahçe'ye bir stoper transferi daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlı futbolcuların soğukla imtihanı! Beşiktaşlı futbolcuların soğukla imtihanı! 20:11
Konyasporlu yöneticilerden iptal edilen gole tepki Konyasporlu yöneticilerden iptal edilen gole tepki 20:02
"Oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar" "Oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar" 19:58
"Tehlikeli bölgeden çıkmak istiyoruz" "Tehlikeli bölgeden çıkmak istiyoruz" 19:52
Fenerbahçe kafilesi Alanya'da Fenerbahçe kafilesi Alanya'da 19:32
Cimbom A. Demirspor maçına hazır! Cimbom A. Demirspor maçına hazır! 18:56
Daha Eski
Serdar Dursun Persepolis'e 3 puanı getirdi! Serdar Dursun Persepolis'e 3 puanı getirdi! 18:54
Solskjaer'den transfer sözleri! Solskjaer'den transfer sözleri! 18:31
Fırtına'nın İkas Eyüpspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın İkas Eyüpspor mesaisi sürüyor! 18:18
Sakaryaspor düşme hattından kurtuldu! Sakaryaspor düşme hattından kurtuldu! 18:10
Adanaspor galibiyet hasretini dindirdi! Adanaspor galibiyet hasretini dindirdi! 18:07
Gol düellosu Kayseri'nin! Gol düellosu Kayseri'nin! 18:03