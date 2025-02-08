Beşiktaşlı futbolcuların Sivas deplasmanında soğukla imtihanı! Battaniyeyle ısındılar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.
Oynanan müsabakada ise siyah-beyazlıların futbolcuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan Beşiktaşlı futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
Siyah-beyazlı oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de maç esnasında sıcak içecek içtiği görüldü.