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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ole Gunnar Solskjaer'den transfer sözleri!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ole Gunnar Solskjaer'den transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer mücadele öncesi orta saha transferi hakkında konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 18:34
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ole Gunnar Solskjaer'den transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor.

Siyah beyazlıların Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer karşılaşma öncesi transfer hakkında konuştu.

İŞTE SOLSKJAER'İN SÖZLERİ

Ole Gunnar Solskjaer: "İstanbul'da da kar vardı. Kolay değildi antrenman yapmak. Enerjimiz var. Bazı oyuncularımız kupada dinlendi. Enerjik ve taze bir takımla çıkacağız bugün. Rakibimizin çok maçını izledik. Ama kendimizi değerlendirirsek, kendi sahamızda çok top kaybediyoruz. Bugün bunu yapmamalıyız. Orta sahada Gedson ve Alex var. Tekniği yüksek oyuncular olduğu için oyunu ve topu kontrol edeceğiz." dedi.

SOLSKJAER'İN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Orta sahada eksiğimiz var. 3 oyuncu ayrıldı. 1 ya da 2 oyuncu getirmemiz lazım. Kış transfer döneminde bunlar zor olabiliyor. Kısa vadede ihtiyacımız var ama uzun vadeyi de düşünmeliyiz. Kesinlikle 1 oyuncu getireceğiz ama umarım 2 oyuncu getirebiliriz. Keny'i de istediğimiz bir oyuncuydu. Heyecanlı ve yetenekli bir oyuncu. Hırslı ve kendisini geliştirmek isteyen oyuncuları getirmek istiyoruz. Keny'i de bunlardan biri."dedi.

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