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Haberler Beşiktaş Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi! Solskjaer'e Osmanlı tuğralı yüzük hediyesi

Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi! Solskjaer'e Osmanlı tuğralı yüzük hediyesi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, şehre geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 17:56 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 20:16
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Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi! Solskjaer'e Osmanlı tuğralı yüzük hediyesi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile futbolculara çiçek verdi.

Beşiktaş kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.

SOLSKJAER'İN PARMAĞINA OSMANLI TUĞRALI YÜZÜK

Taraftarların ilgisine yakın karşılık veren Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarla bir bir fotoğraf çektirerek imza dağıttı. Takım otobüsüne binen Solskjaer, Beşiktaş taraftarlarının ricası üzerine yeniden otobüsten indi. Bir taraftar yanında getirdiği Osmanlı tuğra desenli gümüş yüzüğü Solskjaer'in parmağına taktı. Minik bir taraftar ise kaleci Mert Günok'a kendi çizdiği kara kalem portresini hediye etti.

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