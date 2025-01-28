  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Cengiz geliyor

Cengiz geliyor

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder’i kadrosuna katmak için harekete geçti. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cengiz geliyor

Beşıktaş'tan kanat oyuncusu transferinde sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Beşiktaş'ın milli oyuncuyu kiralamak istediği ve Fenerbahçe'ye sunulan teklifte satın alma opsiyonu bulunduğu ancak bunun zorunlu olmadığı bildiriliyor. Yıldız futbolcu Cengiz Ünder'in de bu transfere sıcak baktığı kaydediliyor.

7 MAÇTA FORMA GIYDI

Türk futbolunun son dönemdeki en yetenekli oyuncularından biri olarak dikkat çeken milli futbolcu genellikle sağ kanatta veya hücumda oynuyor, ancak ofansif yetenekleriyle her pozisyonda etkili olabiliyor. Fenerbahçe'nin 2023 yılında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 27 yaşındaki milli sağ kanat Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maça çıktı. Ünder, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı.

F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi
İşte G.Saray'ın listesindeki yıldızlar!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Canfeza’dan Mahir’e sürpriz
Tekelleşme soruşturmasında yeni detaylar! E- Posta yazışmaları bulundu! Menajerler böyle örgütlenmiş
Cimbom'dan beke 2 sürpriz isim!
Anderson Talisca İstanbul'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 00:35
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 00:31
Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Trabzonspor ayrılığı duyurdu! 00:24
Anderson Talisca İstanbul'da! Anderson Talisca İstanbul'da! 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi 00:24
F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası! 00:24
Daha Eski
İstanbul'da kazanan Kasımpaşa! İstanbul'da kazanan Kasımpaşa! 00:24
G.Saray'da flaş ayrılık! Buruk biletini kesti G.Saray'da flaş ayrılık! Buruk biletini kesti 00:24
Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! 00:24
Muslera'dan ayrılık açıklaması! Muslera'dan ayrılık açıklaması! 00:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 00:24
F.Bahçe'den bir bomba daha! Barça'dan ayrılan yıldız... F.Bahçe'den bir bomba daha! Barça'dan ayrılan yıldız... 00:24