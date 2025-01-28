Cengiz geliyor

Beşıktaş'tan kanat oyuncusu transferinde sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Beşiktaş'ın milli oyuncuyu kiralamak istediği ve Fenerbahçe'ye sunulan teklifte satın alma opsiyonu bulunduğu ancak bunun zorunlu olmadığı bildiriliyor. Yıldız futbolcu Cengiz Ünder'in de bu transfere sıcak baktığı kaydediliyor.

7 MAÇTA FORMA GIYDI

Türk futbolunun son dönemdeki en yetenekli oyuncularından biri olarak dikkat çeken milli futbolcu genellikle sağ kanatta veya hücumda oynuyor, ancak ofansif yetenekleriyle her pozisyonda etkili olabiliyor. Fenerbahçe'nin 2023 yılında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 27 yaşındaki milli sağ kanat Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maça çıktı. Ünder, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı.