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Haberler Beşiktaş Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 08:57 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 08:58
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Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - KÖROĞLU ORTALARI!

Çok değil üç gün önce, UEFA Avrupa Ligi'nin namağlup takımı Athletic Bilbao önünde futbol ve gol şov yapan takım üç gün sonra çok daha zayıf bir rakip karşısında pozisyon bulmakta, gol atmakta zorlanırken, olmayan pozisyonda gol yerken hiç zorlanmadı!..Ole Gunnar, ön tarafta kısa, çabuk ve teknik, Semih, Rafa, Rashica ve de Chamberlain'i birlikte kullanarak rakip sahada topu daha iyi kontrol etmeyi düşündü sanırım. Antalya'nın kapanacağını da hesap edip ayağa oynamaktı hedefi ama öndeki dörtlü işi ayağa düşürdü vesselam.

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Semih direkten dönen bir kafa vuruşu dışında bir şey yapamadı, top tutamadı, Chamberlain desen sahada yoktu.Rashica inanılmaz şekilde üç günde eskiye döndü ve yine "köroğlu" ortaları yapmaya başladı. Önünde duvar gibi rakip var, bir feyk atıp geçerek son çizgiye inmek işten bile değil ama sen sürekli topu rakibe çarptırıp duruyorsun… Yazıklar olsun sana Rashica, hiç merak etmiyor musun, son çizgi nasıldır, eğri mi, doğru mu!? İnsan bir kez olsun gider bakar!...

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Immobile bir kez son çizgiye inip ortaladı Rafa golü attı, inşallah bu pozisyondan ders almışsındır Raşo!Bilbao karşısında sürekli birbirlerinin arkalarını kollayan, topa, rakibe ve arkadaşlarına yakın olan Beşiktaşlı oyuncular dün yine eskiye döndüler, herkes birbirine de, topa da, rakibe de uzak kere uzaktı... Antalyaspor'un denemeleri var ama gol atacak hali yok. Beşiktaş'ın da biraz yardımcı (!) olması lazım!...

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bu sezon yardımsever bir Beşiktaş izliyoruz malum, Antalyaspor'un da gönlünü yaptılar ve sola giden ölü top son anda çizgiden çevrilirken herkes seyredince şu kötü oyunla gelecek olan üç puan bire düştü. Sahada ne yaptığını bilen tek Beşiktaşlı dört-beş pozisyonu başlamadan bitiren Udokhai'ydi… Velhasılkelam; bu sezon Beşiktaşlılar'ın şarkısı belli değişmeyecek gibi; çile bülbülüm çile!

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - İKİ KART SKANDAL

Al -Musrati Djenepo top kapma mücadelesi çok temiz faul yok iki oyuncunun ayakları arasından neredeyse tır geçecek mesafe var ama hakem kontrolsüz hareketten Al-Musrati ye sarı kart gösteriyor. Külliyen yanlış karar. Karttan sonra Al-Musrati isyanlarda kararı alkışlıyor ama Oğuzhan Çakır ikinci sarıyı gösterip ihraç edemiyor. Hakemin otoritesinin bittiği yer. Alkışı net görüp ihraç edecek cesaretin yoksa saygınlığın bitti demektir.

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Rafa Silva'ya çıkan sarı kart ayrı bir skandal Rafa ile Erdal'ın ayakları aynı anda yere yan yana basıyor kimse kimseye faul yapmıyor ama çat Rafa'ya sarı. Karttan sonra iki oyuncuyu yanına çağırıp sözlü ikaz etmesi hakemin gösterdiği kartı ve kendini inkar etmesi demektir. Antalya'nın attığı beraberlik golünde gelen görüntüler sağlıklı yorum yapmamız için yeterli değil. Hakemlerin kararına saygı duymak zorundayız. Yeni FİFA hakemimiz Oğuzhan Çakır'ın pozisyon takibi, yer alma en önemlisi fauller ve kartlar konusunda kendini gözden geçirmesini tavsiye ediyorum.

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - GALİBİYET BEKLERKEN

Hafta içi harika bir futbolla Avrupa'nın formda ekiplerinden A.Bilbao'yu yenen Beşiktaş, yeni hocasıyla çıkış arayan Antalya'ya konuk oluyor. Ole Gunnar Solskjær, forvette İmmobile yerine Semih'i tercih etti. Arkasına ise F.Bahçe'ye gol atan Chamberlain'i koydu. Beşiktaş'ta Semih'in kafa vuruşu direkten döndü! Devam Semih, atacaksın o golü! Semih güçlü ve kuvvetli bir oyuncu. Fizik gücü yüksek, kolay yere yıkılmıyor.

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Alex Oxlade-Chamberlain sahada yok gibi, Beşiktaş adeta 10 kişi oynuyor. İlk yarı boyunca yeni hocanın dokunuşları olduğu tahmin ediyorum. Bu maçta bambaşka bir Semih gördük, daha pozitif bir futbol oynadı. Amatör kümede Yeni Çarşı'da oynarken tanıdığım Veysel Sarı ise defansta adeta bir maestro gibiydi. Ole Gunnar Solskjær doğru olanı yaptı ve iki değişiklikle oyuna müdahale etti. Bu sezon stoper hattında yüzümüz gülmedi. Defans ikilisi maalesef darbeye bağlı olmayan sakatlıklar yaşanıyor.

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Gedson, Immobile'nin koşu yoluna iyi bıraktı, Immobile harika kesti, Rafa Silva bomboş kaldı ve topu ağlara gönderdi. Kritik anda sahneye çıktı, takımını öne geçirdi! Öne geçtikten sonra Antalyaspor çok çabuk karşılık verdi. Bahtiyar Zaynutdinov, bu seviyede yapılmaması gereken bir müdahaleye kalkıştı. Marke etmesi gerekirken başarısız bir hamle yapınca, Antalyaspor skoru eşitledi.

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Athletic Club maçında oynadığı oyundan sonra bu maçta daha iyi oynaması bekleniyordu. Şimdi moral bozmadan, Twente maçında ihtiyacımız olan skoru alıp adımızı play-off'a yazdırma zamanı.

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