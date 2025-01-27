Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 08:57 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 08:58
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Bu sezon yardımsever bir Beşiktaş izliyoruz malum, Antalyaspor'un da gönlünü yaptılar ve sola giden ölü top son anda çizgiden çevrilirken herkes seyredince şu kötü oyunla gelecek olan üç puan bire düştü. Sahada ne yaptığını bilen tek Beşiktaşlı dört-beş pozisyonu başlamadan bitiren Udokhai'ydi… Velhasılkelam; bu sezon Beşiktaşlılar'ın şarkısı belli değişmeyecek gibi; çile bülbülüm çile!
MUSTAFA ÇULCU - İKİ KART SKANDAL
Al -Musrati Djenepo top kapma mücadelesi çok temiz faul yok iki oyuncunun ayakları arasından neredeyse tır geçecek mesafe var ama hakem kontrolsüz hareketten Al-Musrati ye sarı kart gösteriyor. Külliyen yanlış karar. Karttan sonra Al-Musrati isyanlarda kararı alkışlıyor ama Oğuzhan Çakır ikinci sarıyı gösterip ihraç edemiyor. Hakemin otoritesinin bittiği yer. Alkışı net görüp ihraç edecek cesaretin yoksa saygınlığın bitti demektir.
Rafa Silva'ya çıkan sarı kart ayrı bir skandal Rafa ile Erdal'ın ayakları aynı anda yere yan yana basıyor kimse kimseye faul yapmıyor ama çat Rafa'ya sarı. Karttan sonra iki oyuncuyu yanına çağırıp sözlü ikaz etmesi hakemin gösterdiği kartı ve kendini inkar etmesi demektir. Antalya'nın attığı beraberlik golünde gelen görüntüler sağlıklı yorum yapmamız için yeterli değil. Hakemlerin kararına saygı duymak zorundayız. Yeni FİFA hakemimiz Oğuzhan Çakır'ın pozisyon takibi, yer alma en önemlisi fauller ve kartlar konusunda kendini gözden geçirmesini tavsiye ediyorum.
SİNAN VARDAR - GALİBİYET BEKLERKEN
Hafta içi harika bir futbolla Avrupa'nın formda ekiplerinden A.Bilbao'yu yenen Beşiktaş, yeni hocasıyla çıkış arayan Antalya'ya konuk oluyor. Ole Gunnar Solskjær, forvette İmmobile yerine Semih'i tercih etti. Arkasına ise F.Bahçe'ye gol atan Chamberlain'i koydu. Beşiktaş'ta Semih'in kafa vuruşu direkten döndü! Devam Semih, atacaksın o golü! Semih güçlü ve kuvvetli bir oyuncu. Fizik gücü yüksek, kolay yere yıkılmıyor.
Alex Oxlade-Chamberlain sahada yok gibi, Beşiktaş adeta 10 kişi oynuyor. İlk yarı boyunca yeni hocanın dokunuşları olduğu tahmin ediyorum. Bu maçta bambaşka bir Semih gördük, daha pozitif bir futbol oynadı. Amatör kümede Yeni Çarşı'da oynarken tanıdığım Veysel Sarı ise defansta adeta bir maestro gibiydi. Ole Gunnar Solskjær doğru olanı yaptı ve iki değişiklikle oyuna müdahale etti. Bu sezon stoper hattında yüzümüz gülmedi. Defans ikilisi maalesef darbeye bağlı olmayan sakatlıklar yaşanıyor.
Gedson, Immobile'nin koşu yoluna iyi bıraktı, Immobile harika kesti, Rafa Silva bomboş kaldı ve topu ağlara gönderdi. Kritik anda sahneye çıktı, takımını öne geçirdi! Öne geçtikten sonra Antalyaspor çok çabuk karşılık verdi. Bahtiyar Zaynutdinov, bu seviyede yapılmaması gereken bir müdahaleye kalkıştı. Marke etmesi gerekirken başarısız bir hamle yapınca, Antalyaspor skoru eşitledi.
Beşiktaş, Athletic Club maçında oynadığı oyundan sonra bu maçta daha iyi oynaması bekleniyordu. Şimdi moral bozmadan, Twente maçında ihtiyacımız olan skoru alıp adımızı play-off'a yazdırma zamanı.
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