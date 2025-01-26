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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan çifte hamle! Julien Duranville ve Derry Scherhant...

Beşiktaş'tan çifte hamle! Julien Duranville ve Derry Scherhant...

Beşiktaş, devam eden ara transferde kadrosuna öncelikli olarak sol kanat ve sol bek takviyeleri yapacak. Bu noktada siyah beyazlılarda gündemde iki isim var. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Beşiktaş'tan çifte hamle! Julien Duranville ve Derry Scherhant...

Beşiktaş, devam eden ara transferde kadrosuna öncelikli olarak sol kanat ve sol bek takviyeleri yapacak. Siyah-beyazlı kulübün yeni scout ekibi, Avrupa'nın 5 büyük liginde yaptığı gözlemler sonucu, oyuncu listesini hazırlayıp yönetime ve teknik heyete sundu. Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü sürece, başka bir yönetici dahil değil. Adalı'nın gözlemcilerin çalışmaları doğrultusunda hareket ettiği, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kendisine bildirilen isimleri ekibiyle birlikte incelediği kaydedildi. Norveçli teknik adamın öncelikle Antalyaspor maçını düşündüğü, karşılaşmanın hemen ardından istediği isimleri yönetime bildireceği ifade edildi.

GENÇLERE YAKIN TAKİP

Deneyimli hocanın kararı sonrası transfer çalışmalarında vites artıracak olan Beşiktaş'ta genç ve gelecek vaat eden oyuncuların listede olduğu bildirildi. Bu isimlerden ikisi Almanya'dan. Borussia Dortmund'dan Julien Duranville ve Hertha Berlin'den Derry Scherhant siyah-beyazlı gözlemciler tarafından yakın takibe alındı. 18 yaşındaki Duranville, bu sezon 10 maçta 375 dakika sahada kalırken 1 gol, 1 asist kaydetti. 22 yaşındaki Scherhant ise Hertha Berlin ile Bundesliga 2'de 22 karşılaşmada 8 gol, 3 asistle dikkat çekti.

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