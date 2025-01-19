Spor yazarlarından Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçı değerlendirmeleri
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Reeder Samsunspor Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı. 0-0 beraberlik ile sonuçlanan maçın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yorumlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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İkinci yarının başlarında takım daha bir hırslı ve istekliydi ama Mairo yine her şeyi bozuyordu. 60'ta çıkıp Muçi girince Beşiktaş ön tarafta çok daha etkili olmaya başladı.
Van Drongelen, ilk yarıda Gedson'a yaptığı gibi bu kez İmmobile'yi sarıp sarmalayınca ikinci sarıdan atıldı. Bu dakikadan sonra Beşiktaş büyük baskı kurdu, eksik kalan Samsunspor ise bir kontratak dışında (o atakta Mert mutlak golü kurtardı) kalesini savunmakla yetindi ve direkten dönen, çizgiden çıkarılan toplar oldu. Okan Koçuk da kritik kurtarışlar yaptı… İmmobile, Uduhokhai, Semih, Rashica, Muçi hepsi denediler ama olmadı…
Son saniyede bir top daha çizgiden çıkarıldı ve maç bitti. Olmayınca olmuyor vesselam...Maçı tribünden takip eden yeni Solskjaer, muhtemelen Gedson'a bayılmış, Joao'dan sıtkı sıyrılmış, El Musrati inşallah gider falan demiştir.
Bir de şunu söylemiştir kendi kendine; bu Rashica bir kez son çizgiye indi az kaldı gol oluyordu. Peki bunu neden sürekli yapmıyor da stoperleri çalıştırır gibi ortalar yapıyor!? Sahi neden!?
SİNAN VARDAR - ÜRETKENLİK SORUNU!
Beşiktaş'ımız için cumartesi günü oldukça güzel başladı. Basketbol takımımız, Türk Telekom'a karşı sahadan galibiyetle ayrıldı. Alimpijevic ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Beşiktaş'ımızın yeni teknik direktörü Solskjaer ve yardımcısı Moe, Samsunspor maçı öncesi tribündeki yerini aldı. Yeni hocamıza ve ekibine canı gönülden başarılar diliyorum.
Önemli olan Beşiktaş'ımızın iyiliği... Maça topa sahip olarak başladı Beşiktaş. Fernandes'in dikine toplu koşuları her zaman tehlike yaratıyor. İlk 30 dakika itibarıyla Beşiktaş rakip ceza sahasında 9 defa topla buluştu fakat ceza sahasından isabetli şut çıkaramadık. Burada forvet eksikliği çok fazla göze çarpıyor.
Tabii, diğer maçlara göre oyuncular daha istekli oynuyor. Yeni hocaya kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Burada Rashica ve Joao Mario'yu biraz ayrı tutuyorum; iki oyuncu tutuk oynuyor. İkinci yarıya teknik direktörler kadrolarını koruyarak başladı. Samsunspor'un etkili geldiği atakta Mert, kalesini gole kapadı.
Yazım içinde de belirtmiştim, Beşiktaş'ta üretkenlik sorunu var. Topa hakim olduğu dakikalarda bile hücum üretkenliğinde zayıf kalıyor. Muçi girdikten sonra oyuna hareketlilik getirdi. Beşiktaş, Samsunspor'un 65. dakikadan itibaren eksik olmasına rağmen yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.
Bu zor zamanlarda elini taşın altına koyarak takımın başında olan Serdar Topraktepe'ye emekleri için teşekkür ederim. A.Bilbao maçıyla birlikte, "Yeni hoca, yeni umutlar" diyerek Beşiktaş'ımıza destek olmaya devam edeceğiz.
MUSTAFA ÇULCU - NE HALLERE DÜŞTÜK
Her iki takım da kontrollü başladığı oyunda, 'Bulursam gol atarım yatarım' havasında. Her iki takım da birbirine müsaade ettiği yere kadar rahat pas yapıyor bu da ikinci bölgenin ortasına kadar oluyor. Sonra bireysel yetenekler devreye giriyor. Beşiktaş'ta Silva, İmmobile ve Gedson, Samsunspor'da özellikle Mouandilmadji.
Koca bir ilk yarıda direkten dönen İmmobile şutundan başka hiçbir şey yok. Ama uzun aradan sonra bekleyen değil de koşan pres yapan geriye gelip top alan İmmobile görmek, Beşiktaş adına olumlu. Serdar hoca, Joao Mario'yu çıkardı, sola Muçi'yi koydu, Rafa Silva daha etkili olduğu ön bölgeye geldi. Böyle oyuncuları özgür bırakmak lazım ki oyunda farkındalık yaratsın.
Van Drongelen, ikinci sarıdan ihraç olunca Beşiktaş'ın baskılı oyunu geldi. Maç, kaleci Okan ile Beşiktaş forvetleri arasında oynanmaya başladı. Her şeye rağmen bu maça özgü bir tempo vardı. Beraberlik maçın hakkıydı.
Hakem Kadir Sağlam maçın 2. dakikasında Gedson'a yapılan faulde Van Drongolen'e anında sarı kartını gösterdi. Samsunspor 4. dakikada Van Drongelen-Emirhan pozisyonunda penaltı bekledi. Alttan Emirhan'ın rakibine bir dokunuş ve ayakla çekmesi var. İkili mücadele, yorum hakemin VAR karışmaz. Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz.
Kadir Sağlam 'devam' dedi. 64. dakikada önceden sarısı olan Van Drongelen'i sadece bir faul olan pozisyonda ikinci sarıdan ihraç etmesi olmadı! İkinci sarı kart, hani diyorlar ya 'uzaydan bile kabul görmeli bu ikinci sarı', bırakın uzayı Dolmabahçe'den bile kabul görmedi.
Gösterilmeyen sarı kartlar var. Büyük skandallara alışık olduğumuz için bu hatalar hafif geliyor toz kaldırmıyor kabul görüyor. Ne hallere düştük...
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