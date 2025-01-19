Spor yazarlarından Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçı değerlendirmeleri

İkinci yarının başlarında takım daha bir hırslı ve istekliydi ama Mairo yine her şeyi bozuyordu. 60'ta çıkıp Muçi girince Beşiktaş ön tarafta çok daha etkili olmaya başladı.

Van Drongelen, ilk yarıda Gedson'a yaptığı gibi bu kez İmmobile'yi sarıp sarmalayınca ikinci sarıdan atıldı. Bu dakikadan sonra Beşiktaş büyük baskı kurdu, eksik kalan Samsunspor ise bir kontratak dışında (o atakta Mert mutlak golü kurtardı) kalesini savunmakla yetindi ve direkten dönen, çizgiden çıkarılan toplar oldu. Okan Koçuk da kritik kurtarışlar yaptı… İmmobile, Uduhokhai, Semih, Rashica, Muçi hepsi denediler ama olmadı…