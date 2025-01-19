  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş O bir Kara Kartal

O bir Kara Kartal

Norveçli teknik adam kendisini 2.5 yıllık Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı. Kulüp resmi sitesi “O artık bir Kara Kartal” paylaşımı yaparak, Solskjaer’e hoş geldin dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O bir Kara Kartal

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" denildi. Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ole Gunnar Solskjaer'e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz" ifadesi de kullanıldı.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi çalım!
Diego Carlos'ta mutlu son!
DİĞER
7. HAFTA! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?
CANLI | Gazze'de 15 aydır süren soykırıma "ateşkes" freni! Dünyanın gözü o saatte: İlk 42 günlük aşamada ne olacak?
F.Bahçe 3 puana kenetlendi!
Ahmed Kutucu transferinde sona gelindi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MKE Ankaragücü transferi açıkladı! MKE Ankaragücü transferi açıkladı! 01:17
MKE Ankaragücü ayrılığı duyurdu MKE Ankaragücü ayrılığı duyurdu 01:17
Barcelona'dan deplasmanda kritik kayıp! Barcelona'dan deplasmanda kritik kayıp! 01:17
MKE Ankaragücü transferi açıkladı! MKE Ankaragücü transferi açıkladı! 01:15
MKE Ankaragücü ayrılığı duyurdu MKE Ankaragücü ayrılığı duyurdu 01:11
Barcelona'dan deplasmanda kritik kayıp! Barcelona'dan deplasmanda kritik kayıp! 01:02
Daha Eski
Polonyalı Rakoczy Ankaragücü’nde Polonyalı Rakoczy Ankaragücü’nde 01:00
Gol düellosu Napoli'nin! Gol düellosu Napoli'nin! 00:52
Mourinho'nun gözüne giremedi! Takıma veda ediyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Takıma veda ediyor 00:43
Solskjaer resmen Beşiktaş'ta! Solskjaer resmen Beşiktaş'ta! 00:43
Baykuş yuvasında galip! Baykuş yuvasında galip! 00:43
O pozisyon penaltı mı? Ahmet Çakar yorumladı! O pozisyon penaltı mı? Ahmet Çakar yorumladı! 00:43