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Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçının VAR hakemleri belli oldu

Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçının VAR hakemleri belli oldu. İşte görevlendirilen isimler... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 12:07 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 12:14
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Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçları ile devam ediyor. 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan maçların VAR hakemleri açıklandı.

TFF'nin 20. hafta itibariyle ile başlattığı yabancı VAR uygulaması, oynanacak maçlarla devam edecek.

Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçında VAR'da İspanyol hakem Adrian Cordero Vega, AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara olacak.

Ayrıca Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçında da görev yapacak.

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