Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçları ile devam ediyor. 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan maçların VAR hakemleri açıklandı.

TFF'nin 20. hafta itibariyle ile başlattığı yabancı VAR uygulaması, oynanacak maçlarla devam edecek.

Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçında VAR'da İspanyol hakem Adrian Cordero Vega, AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara olacak.

Ayrıca Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçında da görev yapacak.

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