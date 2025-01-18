Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Reeder Samsunspor'u konuk ediyor.

Geçtiğimiz hafta Bodrum FK karşısında 2-1 kazanan ve üst üste 2. galibiyetini arayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanmak istiyor. 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 6. sırada yer alan Beşiktaş, üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Süper Lig'in flaş ekiplerinden olan Reeder Samsunspor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

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BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile.

Reeder Samsunspor: Okan, Kingsley, Van Drongelen, Satka, Bola, Ntcham, Bennasser, Emre, Holse, Muja, Marius.

BEŞİKTAŞ - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CIRO IMMOBILE GOLLE GERİ DÖNDÜ

Son 4 maçın 2'sini kaçıran ve Ciro Immobile golle geri döndü. Bodrum FK maçında ilk 11'de şans bulan ve fileleri havalandıran İtalyan golcü, uzun süren gol hasterine de son vermiş oldu. Bu golle birlikte gol sayısını 10'a çıkartan 34 yaşındaki hücum oyuncusu, henüz asist katkısı veremedi. İtalyan golcü Beşiktaş'ın Samsunspor karşısında en büzük kozu olarak sahada.

OLE GUNNAR SOLSKJAER TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer Reeder Samsunspor maçını tribünden takip ediyor. Yedek kulübesinde ise Serdar Topraktepe ve ekibi yer alıyor.

5 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile kart görmeleri durumunda, 21. haftada oynanacak Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

SAMSUNSPOR DURDURULAMIYOR

Thomas Reis yönetiminde bu sezonun en formda takımlarından biri olan Reeder Samsunspor durdurulamıyor. Ligde oynadığı son 2 maçı da kazanan Karadeniz temsilcisi, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 3. sırada yer alıyor. Transfer yağasına rağmen kadrodaki isimlerle etkili bir oyun ortaya koyan Karadeniz temsilcisinde Carlo Holse, Marius Mouandilmadji ve Oliver Ntcham gibi isimler dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 64. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Samsunspor 64. defa kozlarını paylaşıyor. 63 kez birbirlerine rakip olan takımlar 17 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 35 mücadelede üstün gelen taraf Beşiktaş oldu. 11 karşılaşmayı ise Samsunspor kazandı. Bu maçlarda siyah beyazlılar 102 gol kaydederken, Samsunspor ise 59 gol ile karşılık verdi.

İLK MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANMIŞTI

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonun ilk devresinde oynanan Reeder Samsunspor - Beşiktaş maçını deplasman takımı 2-0 kazanmıştı. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Karadeniz temsilcisine konuk olan siyah-beyazlılarda golleri ise Rafa Silva ve Gabriel Paulista kaydetmişti.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçın Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstleniyor.

KARŞILAŞMANIN VAR HAKEMİ İSPANYOL VEGA

Beşiktaş - Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol hakem Adrian Cordero Vega görev yapıyor. AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara oturuyor.