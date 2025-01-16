Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı: Viborg'lu Serginho gündemde!

Beşıktaş, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte devre arası takviyeler için çalışmalarını da hızlandırdı. Beşiktaş, Viborg forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Serginho ile ilgilendiği iddia edildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş ile birlikte İspanya'dan Espanyol'un da Serginho'ya ilgisinin olduğu belirtildi. Viborg'ta bu sezon 15 maçta süre bulan Serginho 3 gol attı ve 13 asist yaptı. Asıl mevkisi sol kanat olan 23 yaşındaki futbolcu, on numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

GELECEĞE YATIRIM

Bu sezon Türkiye Kupası ve Avrupa'ya odaklanan Beşiktaş bir yandan geleceğe de yatırım yapmak istiyor. Transferde genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal, Serginho'nun yaşının genç olması, hızı ve teknik becerileri ve ofansif katkısı yüksek olması sebebiyle bu transferi bitirmek istiyor. Güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro olarak gösterilen Serginho'nun kulübü Viborg ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki Serginho hızı, teknik özellikleri ve hücum organizasyonlarıyla dikkat çekiyor.