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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Serdal Adalı 3 isimle görüşecek

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Serdal Adalı 3 isimle görüşecek

Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlıların yeni başkanı Serdal Adalı, yeni teknik direktörü belirlemek için ekibiyle çalışmalarını hızlandırdı. Adalı ilk olarak Sergen Yalçın ile görüşme yaparken bu görüşmeden olumsuz sonuç çıkmıştı. İşte Beşiktaş'ta listede yer alan 3 aday... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 10:53
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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Serdal Adalı 3 isimle görüşecek

Giovanni van Bronckhorst'la yollarını ayırdıktan sonra takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Serdal Adalı 3 isimle görüşecek

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın ilk görüştüğü isimlerden Sergen Yalçın'la anlaşma sağlanamamıştı.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Serdal Adalı 3 isimle görüşecek

Bu gelişme sonrası Beşiktaş'ta rota yabancı isimlere döndü. Sabah gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın listesinde Süper Lig'de daha önce görev yapan Markus Gisdol'la birlikte üç isim yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Serdal Adalı 3 isimle görüşecek

Haberde, uzun vadeli bir plan yapıldığı ve Serdal Adalı'nın takımın başına son olarak Benfica'da çalışan Roger Schmidt'i getirmek istediği ifade edildi. Roger Schmidt'le yapılacak görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde Beşiktaş'ın alternatif isimlere yönelecek.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Serdal Adalı 3 isimle görüşecek

Beşiktaş'ın Schmidt'ten alacağı yanıta göre Bo Svensson ve Markus Gisdol'la görüşeceği ifade edildi. Son olarak Bundesliga'da Union Berlin'i çalıştıran Svensson öncesinde Mainz ve Liefering'de görev yaptı.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Serdal Adalı 3 isimle görüşecek

Listedeki diğer aday Markus Gisdol ise geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Samsunspor'da görev yapmış ve ligin bitmesiyle takımdan ayrılmıştı. Gisdol daha önce Lokomotiv Moskova, Köln, Hamburg ve Hoffenheim'ı çalıştırdı.

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