Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Serdal Adalı 3 isimle görüşecek
Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlıların yeni başkanı Serdal Adalı, yeni teknik direktörü belirlemek için ekibiyle çalışmalarını hızlandırdı. Adalı ilk olarak Sergen Yalçın ile görüşme yaparken bu görüşmeden olumsuz sonuç çıkmıştı. İşte Beşiktaş'ta listede yer alan 3 aday... BJK SPOR HABERLERİ
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Giovanni van Bronckhorst'la yollarını ayırdıktan sonra takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için çalışmalar sürüyor.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın ilk görüştüğü isimlerden Sergen Yalçın'la anlaşma sağlanamamıştı.
Haberde, uzun vadeli bir plan yapıldığı ve Serdal Adalı'nın takımın başına son olarak Benfica'da çalışan Roger Schmidt'i getirmek istediği ifade edildi. Roger Schmidt'le yapılacak görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde Beşiktaş'ın alternatif isimlere yönelecek.
Beşiktaş'ın Schmidt'ten alacağı yanıta göre Bo Svensson ve Markus Gisdol'la görüşeceği ifade edildi. Son olarak Bundesliga'da Union Berlin'i çalıştıran Svensson öncesinde Mainz ve Liefering'de görev yaptı.
Listedeki diğer aday Markus Gisdol ise geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Samsunspor'da görev yapmış ve ligin bitmesiyle takımdan ayrılmıştı. Gisdol daha önce Lokomotiv Moskova, Köln, Hamburg ve Hoffenheim'ı çalıştırdı.
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