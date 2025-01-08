Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Serdal Adalı 3 isimle görüşecek

Haberde, uzun vadeli bir plan yapıldığı ve Serdal Adalı'nın takımın başına son olarak Benfica'da çalışan Roger Schmidt'i getirmek istediği ifade edildi. Roger Schmidt'le yapılacak görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde Beşiktaş'ın alternatif isimlere yönelecek.

Beşiktaş'ın Schmidt'ten alacağı yanıta göre Bo Svensson ve Markus Gisdol'la görüşeceği ifade edildi. Son olarak Bundesliga'da Union Berlin'i çalıştıran Svensson öncesinde Mainz ve Liefering'de görev yaptı.