Beşiktaş'ta görev değişikliği

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile birlikte kulübün idari birimlerinde yeniden yapılanmaya gidiliyor. İşte siyah beyazlı kulübün yaptığı "İletişim biriminde yeniden yapılanma planlaması doğrultusunda görevlendirme" açıklaması...

KULÜBÜMÜZDEN BİLGİLENDİRME

Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, yeniden yapılanma planlaması doğrultusunda iletişim birimimizde görevlendirmelerde bulunmuştur.

Yeniden yapılanma planlaması uyarınca kulübümüzün Medya ve İletişim Grubu Koordinatörlüğüne Bülent Ülgen, İletişim Direktörlüğüne Ertuğrul Akgündüz getirilmiştir.

Bülent Ülgen ile Ertuğrul Akgündüz'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK