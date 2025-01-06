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Rashica müjdesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Rashica müjdesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda bu karşılaşma öncesi bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen ve 22 gündür formasından uzak kalan Milot Rashica, Net Global Sivasspor maçı öncesi takımla birlikte çalıştı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 mücadeleye çıkan Milot Rashica 1 gol 4 asistlik performans sergilemeyi başardı.

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